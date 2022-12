https://fr.sputniknews.africa/20221211/lallemagne-appelle-lafrique-du-sud-a-la-decarbonisation-mais-lui-demande-du-charbon-1057237289.html

L’Allemagne appelle l’Afrique du Sud à la décarbonisation… mais lui demande du charbon

Les Allemands, qui ont notablement augmenté leurs importations de charbon sud-africain, font du deux poids deux mesures en appelant l’Afrique du Sud à... 11.12.2022, Sputnik Afrique

L’ambassadeur sud-africain à Moscou Mzuvukile Maqetuka a relevé les contradictions dans la position allemande envers l’extraction de charbon en Afrique du Sud. D’une part, les Allemands appellent à la décarbonisation, de l’autre, ils voudraient que le pays augmente ses extractions de charbon.Le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, s’est récemment rendu en Afrique du Sud et en Namibie. Dans les deux pays, il a évoqué avec leurs chefs d’État les livraisons de ressources énergétiques et la décarbonisation.Des réserves pour les 200 ans à venirIl a fait savoir que son pays avait besoin de ressources énergétiques, mais honorait strictement ses engagements en matière de décarbonisation.L’Afrique du Sud encouragée sur les énergies renouvelablesLe Fonds d’investissements climatiques (CIF), un fonds affilié à la Banque mondiale, a récemment accordé 500 millions de dollars à l'Afrique du Sud pour remplacer une partie de la capacité de ses centrales au charbon. Le financement provient du programme d'investissement Accelerating Coal Transition (CIF ACT) du CIF.En Afrique du Sud, le fonds sera utilisé pour fermer des centrales électriques au charbon et les remplacer par des centrales d'énergies renouvelables et des systèmes de stockage de batteries, mais aucun autre détail n'a encore été communiqué.

