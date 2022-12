https://fr.sputniknews.africa/20221211/le-business-russe-doit-se-montrer-plus-agressif-en-afrique-selon-un-diplomate-sud-africain-1057236756.html

Le business russe doit se montrer plus "agressif" en Afrique, selon un diplomate sud-africain

Le business russe doit se montrer plus "agressif" en Afrique, selon un diplomate sud-africain

Pour réussir sur le marché africain, les hommes d'affaires russes devraient suivre l'exemple de la Turquie. Celle-ci fait en effet preuve d'agressivité dans sa...

afrique subsaharienne

russie

afrique du sud

mzuvukile maqetuka

commerce

C'est l’opinion exprimée dans un entretien avec Sputnik par l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Russie Mzuvukile Maqetuka. Il a tenu à souligner que son pays travaillait également avec la Russie.L'Afrique du Sud veut coopérerLe chef de l’administration de la ville sud-africaine de Durban avait plus tôt souligné lui aussi la volonté sud-africaine de renforcer la coopération avec la Russie. Et notamment dans le cadre des BRICS."Nous souhaiterions que les BRICS créent une zone de libre-échange […], car nous voulons contribuer au développement des relations commerciales au sein des BRICS", a-t-il indiqué à Sputnik.Et de souligner que la coopération entre l'Afrique du Sud et la Russie avait toujours été fructueuse. L'adhésion aux BRICS n'a fait que la consolider, selon lui.La ville portuaire de Durban, liée à la ville russe de Saint-Pétersbourg par un récent jumelage, souhaite en plus coopérer avec Moscou, a-t-il également déclaré.Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov vient d'examiner avec des ambassadeurs de pays africains les préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique qui doit se tenir en 2023. Il sera consacré à la sécurité alimentaire et énergétique, aux investissements, à l'industrialisation et à d'autres domaines de coopération.

afrique subsaharienne

russie

afrique du sud

