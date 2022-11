https://fr.sputniknews.africa/20221128/abandon-du-nucleaire-loccident-pousse-lafrique-dans-la-mauvaise-direction-1057114076.html

Abandon du nucléaire: l’Occident pousse l’Afrique "dans la mauvaise direction"

Le développement de l’industrie nucléaire est primordial pour l’Afrique car cela permettra de sortir de la pauvreté et de dynamiser l’industrialisation, estime... 28.11.2022, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux ont tort de pousser l’Afrique vers la transition énergétique, alors que le continent a besoin du nucléaire pour son développement industriel, a déclaré à Sputnik Princy Mthombeni, activiste pro-nucléaire, fondatrice de la plateforme Africa4Nuclear.À titre d’exemple, Mme Mthombeny rappelle qu’en 2021, les pays occidentaux ont offert 8,5 milliards de dollars à l'Afrique du Sud pour qu’elle renonce progressivement au charbon."Mais nous savons qu’en Afrique du Sud, la plupart de leur électricité provient du charbon. Ainsi, leur industrie du charbon coûte des millions, des milliards de dollars. Et donc, en disant que l'industrie doit fermer immédiatement, vous dites qu'en plus de ces gens qui sont déjà frappés par la pauvreté, vous voulez en ajouter d'autres."Le continent africain souffre de pauvreté énergétique, rappelle-t-elle. "Nous avons environ 600 millions de personnes sans accès à l'électricité sur le continent africain et 900 millions de personnes sans soins hospitaliers".Le sujet de l’industrialisation a été largement discuté lors du sommet de l'Union africaine sur la diversification économique en Afrique, qui s’est tenu du 25 au 28 novembre à Niamey.L’importance du nucléaire pour l’industrialisationDes programmes d'énergie nucléaire permettraient d'attirer des investisseurs et ainsi de résoudre "la triple menace, à savoir le manque d'industrialisation, le manque d'emplois -le taux de chômage élevé-, et aussi la pauvreté".Concernant les domaines d’application, l’activiste évoque les soins médicaux fondés sur la médicine nucléaire:L’attractivité du modèle russeAlors que le Burundi a récemment exprimé sa volonté de coopérer avec la Russie pour le nucléaire, l’activiste qualifie d’"accessible" le modèle nucléaire russe.L’entreprise russe Rosatom est en train de construire une centrale atomique pour l’Égypte. Ainsi, le pays sera le deuxième, après l’Afrique du Sud, à disposer d'un site nucléaire en fonctionnement. Une dizaine d’États africains ont déjà annoncé leur intention de se doter d’une telle infrastructure.

