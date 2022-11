https://fr.sputniknews.africa/20221127/les-pays-les-plus-industrialises-dafrique-nommes-par-la-bad-1057102151.html

Les pays les plus industrialisés d’Afrique nommés par la BAD

Dans la course à l’industrialisation, la majorité des pays africains enregistrent des avancées plutôt remarquables. La Banque africaine de développement a... 27.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-27T15:15+0100

2022-11-27T15:15+0100

2022-11-27T15:50+0100

Trente-sept pays africains affichent un niveau d’industrialisation élevé, ressort-il du premier rapport sur le développement industriel de l’Afrique, publié par la Banque africaine de développement (BAD), l’Union africaine (UA) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI).Le rapport établissant l’indice de l’industrialisation en Afrique (IIA) tient compte des données recueillies au cours de la période 2010-2021.L’Afrique du Sud se retrouve au premier rang, conservant un classement très élevé au cours de la période 2010-2021. Suivant de près, le Maroc pointe au deuxième rang. Ensuite l’Égypte, la Tunisie, Maurice et Eswatini complètent le top six sur la même période.Le Djibouti, le Bénin, le Mozambique, le Sénégal, l’Éthiopie, la Guinée, le Rwanda, la Tanzanie, le Ghana et l’Ouganda ont fait un bon de cinq places ou plus dans le classement.Quant au classement par région, l’Afrique du Nord s’est favorablement mise en valeur, devançant l’Afrique australe, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Ouest et enfin l’Afrique de l’Est.Quels sont les critères pris en compte?L’IIA couvre 52 des 54 pays africains (aucune donnée disponible pour la Somalie et le Soudan du Sud). Les 19 indicateurs ont été évalués dans trois domaines: les performances du secteur manufacturier, les déterminants directs (dotation en capital et en main-d’œuvre), ainsi que les déterminants indirects (les conditions environnementales favorables).La BAD a publié ce rapport après le sommet de l’Union africaine portant sur l’industrialisation et la diversification économique, qui s’est tenu au Niger du 20 au 25 novembre.Toujours des imperfections existantesLes pays d’Afrique ont enregistré des progrès non négligeables en matière d’industrialisation malgré des difficultés imposées par le réchauffement climatique, a déclaré Abdu Mukhtar, directeur du Développement de l’industrie et du commerce à la BAD, cité par le site LeFaso.net.Toutefois, cette source a également déploré les imperfections dans les systèmes de production accentuées depuis le début de la pandémie de Covid-19 et de l’opération spéciale russe en Ukraine.

