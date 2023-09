https://fr.sputniknews.africa/20230908/lhydrogene-vert-pourrait-faire-croitre-dun-tiers-le-pib-de-ce-pays-africain-dici-2030-1061969434.html

L’hydrogène vert pourrait faire croître d’un tiers le PIB de ce pays africain d’ici 2030

L’hydrogène vert pourrait faire croître d’un tiers le PIB de ce pays africain d’ici 2030

La Namibie entend développer des projets de production d’hydrogène vert à un coût compétitif en profitant de ses ressources solaires et éoliennes. Ils... 08.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-08T16:51+0200

2023-09-08T16:51+0200

2023-09-08T16:52+0200

namibie

afrique subsaharienne

hydrogène

pib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/17/1057068988_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_ee7c6a2baaa9c16fe9b65c6c453f8cf4.jpg

L’industrie namibienne de l’hydrogène vert a le potentiel de donner une impulsion substantielle à l’économie au cours des sept prochaines années, a déclaré cette semaine le gouverneur de la banque centrale de la Namibie.Ce secteur pourrait créer environ 18.000 emplois, les autorités aspirant à "produire de l'hydrogène et ses dérivés à des coûts très compétitifs et à créer une industrie des carburants verts à grande échelle, qui desservira les marchés d'Europe, de Chine, du Japon, de Corée du Sud et d'autres régions du monde", a ajouté Johannes Gawaxab, cité par L'observateur."D’ici 2030, cela pourrait contribuer à 4,1 milliards de dollars au produit intérieur brut, soit 32% de plus que les estimations du PIB pour 2030 qui ne prennent pas en considération l’industrie de l’hydrogène", a-t-il déclaré lors d’une conférence intitulée "Namibia in Focus", relate The Herald.Un riche potentielDans la production de l'hydrogène vert, la Namibie entend ainsi exploiter son potentiel d'énergie solaire et éolienne afin de s'imposer comme un pôle d'énergies renouvelables en Afrique.L'un des pays les plus ensoleillés, la Namibie compte un peu moins de 2,6 millions d’habitants, et est ainsi l'un des pays les moins densément peuplés du monde.La Namibie espère lancer sous peu la production d'électricité à partir d'hydrogène. Le gouvernement a signé, en juin 2023, un accord avec le consortium franco-allemand Hyphen Hydrogen Energy.Le pays veut ainsi devenir le premier pays africain neutre en carbone.

namibie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

namibie, afrique subsaharienne, hydrogène, pib