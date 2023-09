https://fr.sputniknews.africa/20230926/des-journalistes-du-moyen-orient-et-dafrique-du-nord-participent-a-un-stage-sputnikpro-1062369112.html

Des journalistes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord participent à un stage SputnikPro

Une session spéciale du projet SputnikPro "MENA et Russie: histoire, narratifs et perspectives" est organisée au siège de l'Agence de presse et de la radio... 26.09.2023, Sputnik Afrique

Le projet SputnikPro "MENA et Russie: histoire, narratifs et perspectives" est mis en œuvre en collaboration avec la Fondation Gortchakov de soutien à la diplomatie publique et l'Agence fédérale pour les affaires de la Communauté des États indépendants, les expatriés et la coopération humanitaire internationale dans le cadre du programme InteRussia, et poursuit le cycle de stages pour les journalistes étrangers en 2023.Les participants à la session d'automne sont 12 représentants des principaux médias du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Parmi eux: les agences de presse SPA (Arabie saoudite), WAM (Émirats arabes unis), LNA (Libye), TAP (Tunisie), le réseau médiatique Al Mayadeen (Liban), les journaux Bayane Al Yaoume (Maroc), Al Akhbar (Égypte), Le Jeune Indépendant (Algérie) et d'autres.Au programme, des ateliers d'experts de Sputnik, des évènements spéciaux de partenaires et des excursions à Moscou et Saint-Pétersbourg.Après l'ouverture solennelle, à laquelle ont participé Vassili Pouchkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, Dmitri Polikanov, directeur adjoint de Rossotroudnitchestvo, et Liana Dymova, coordinatrice des projets scientifiques de la Fondation Gortchakov, les participants ont partagé leurs attentes quant au programme.Karim Charara du Liban dit qu'il a été impressionné par le programme complet du projet:Anwar Al-Qahtani d'Arabie saoudite est d'accord avec lui: "Je pense que le programme SputnikPro sera utile pour le secteur professionnel et social de ma vie. Je vois à quel point il est intéressant de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre une nouvelle culture et d'acquérir des compétences dans le domaine des médias. Je suis sûr que ce mois sera inoubliable."SputnikPro est un projet de l'agence de presse internationale et de la radio Sputnik pour les journalistes, les étudiants des universités spécialisées, les attachés de presse et les responsables des médias, visant à partager l'expérience et à développer des liens professionnels avec des collègues étrangers. Les présentateurs des modules du projet sont à la fois des responsables médiatiques de Sputnik et d'autres experts russes bien connus. Depuis mars 2018, plus de 5.000 étudiants de plus de 80 pays ont participé aux stages de SputnikPro.Sputnik est une agence de presse internationale et une station de radio qui fait partie du groupe médiatique russe Rossiya Segodnya. Sputnik regroupe des sites web dans des 32 langues, la radiodiffusion analogique et numérique dans plus de 90 villes du monde et des fils d'informations en anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi. L'audience des ressources d'information de Sputnik compte environ 50 millions de visiteurs par mois, alors que le nombre total d'abonnés sur les réseaux sociaux dépasse 26 millions. Le siège de Sputnik se trouve à Moscou.

