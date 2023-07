Des journalistes africains font un stage en présentiel chez SputnikPro

https://fr.sputniknews.africa/20230704/des-journalistes-africains-font-un-stage-en-presentiel-chez-sputnikpro--1060334007.html

Le projet est mis en œuvre conjointement avec le Fonds de soutien à la diplomatie publique Alexander Gorchakov et l'agence Rossotroudnitchestvo dans le cadre du programme InteRussia et ouvre une série de formations pour les journalistes étrangers programmées pour 2023. La session d'été réunit 10 représentants des principaux médias des pays africains, dont le groupe de médias Radio Africa Group (Kenya), les agences de presse ENA (Éthiopie) et APS (Sénégal), le journal Forum des As (Démocratie République du Congo), le radiodiffuseur public sud-africain SABC (Afrique du Sud) et autres. Au cours du mois, de jeunes professionnels assisteront à des master classes données par d'éminents spécialistes de Sputnik, participeront à des événements organisés par des partenaires, rencontreront des représentants des principales plateformes sociopolitiques et technologiques de Moscou et de Saint-Pétersbourg et se familiariseront avec le monde culturel des deux capitales. Les journalistes participeront également au deuxième Forum économique et humanitaire Russie-Afrique, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg les 27 et 28 juillet. Les participants partagent déjà leurs impressions sur leur séjour en Russie: "Je suis tellement ravie d'avoir été intégrée au programme, c'est une opportunité d'apprendre, de réapprendre et de désapprendre l'approche journalistique pour différents pays et collègues. Le thème de notre projet m'est très proche et j'aimerais voir quel avenir attend le journalisme ", a déclaré Manny Anyango, du groupe de médias kényan Radio Africa Group. "Quant au programme, j'adore et j'aimerais même revenir la prochaine fois. J'aime surtout le fait de pouvoir découvrir de nouvelles choses et d'apprendre une nouvelle façon de travailler. Après le vol, j'étais un peu trop fatigué, mais j'ai hâte de voir ce que demain me réserve. Le programme est bien structuré, et l'équipe est toujours prête à nous aider", a ajouté Elnga Le Prince, employé de Radio Congo. Zinziswa Mani, journaliste de SABC, estime que le stage servira de plate-forme d'échanges culturels et informationnels. "Mon premier jour du programme a été tout simplement incroyable. J'ai particulièrement apprécié la cérémonie d'ouverture car elle a donné le ton au programme. Elle a également défini l'agenda de ce que nous pouvons attendre ici. Je suis vraiment excitée par tout ce qui va se passer dans le mois à venir et ce que nous pourrons apprendre, je suis très optimiste et je vois que nous allons apprendre beaucoup de ce programme et j'en suis vraiment reconnaissante", a-t-elle confié. "Ce que j'apprécie vraiment c'est que le programme nous permet d'avoir un aperçu de la Russie, de comprendre la Russie du point de vue russe, ce qui est une expérience unique dans une vie parce que nous ne comprenons vraiment jamais ce qu'est la Russie. Donc, ce projet me donne une très bonne base pour maintenir l'objectivité dans mes rapports et je soutiens honnêtement les échanges culturels, et cela fait beaucoup pour créer une coopération entre l'Afrique et la Russie. J'ai hâte d'apprendre davantage, d'acquérir de nouvelles compétences, d'échanger des expériences et de discuter de différents sujets", explique Tegobo Mokoto de la radio GABZ FM du Botswana. InteRussia offre une opportunité unique d'apprendre de première main sur l'agenda russe, d'assister à des conférences et des master classes par des agences médiatiques de premier plan, d'échanger des expériences avec des collègues de différents pays, d'assister à des événements organisés par des partenaires dans le domaine de la diplomatie publique. Au cours de quatre semaines bien remplies, les participants pourront visiter les principales plateformes socio-politiques et technologiques, ainsi que communiquer avec des représentants de la communauté scientifique et d'experts. SputnikPro est un projet de l'agence de presse et radio Sputnik destiné aux journalistes, aux étudiants des universités spécialisées ainsi qu'aux employés des services de presse et aux responsables des médias, visant à partager des expériences et à développer des relations professionnelles avec des collègues étrangers. Les modules du projet sont dirigés par des spécialistes de Sputnik et d'autres experts russes bien connus. Depuis mars 2018, les master classes SputnikPro ont été suivies par plus de 6.000 stagiaires venus de plus de 80 pays.Sputnik est une agence de presse et radio internationale faisant partie du groupe de médias Rossiya Segodnya avec son siège à Moscou. Sputnik regroupe des sites web en 29 langues et des fils d'actualité en anglais, arabe, espagnol, chinois et farsi. Les ressources de Sputnik attirent environ 50 millions de visiteurs par mois, tandis que le nombre d'abonnés à ses réseaux sociaux dépasse les 26 millions.

