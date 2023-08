https://fr.sputniknews.africa/20230819/forum-des-medias-des-brics-sputnik-parle-de-son-partenariat-avec-les-pays-africains-1061456769.html

Forum des médias des BRICS: Sputnik parle de son partenariat avec les pays africains

Des journalistes d’une vingtaine de pays africains ont déjà participé au programme de coopération à long terme SputnikPro, réalisé par l’agence de presse et radio Sputnik pour contribuer au développement des médias en Afrique, a déclaré ce samedi 19 août Dmitri Gornostaïev, rédacteur en chef adjoint du groupe de médias Rossiya Segodnya lors du Forum des médias des BRICS qui se tient à Johannesburg en amont du sommet du groupe des cinq."Une formation complète de journalistes"Le programme à long terme SputnikPro est "une formation complète de journalistes de différentes spécialités qui comprend des séminaires sur le journalisme d’information, radio, le travail en ligne et sur les réseaux sociaux", a précisé M.Gornostaïev.En 2022, une session de trois jours de SputnikPro s’était tenue en présentiel pour la première fois, exclusivement pour les jeunes journalistes africains. Elle avait réuni 15 présentateurs de télévision et de radio, correspondants et producteurs des plus grands médias africains du Kenya, d'Éthiopie, de Namibie, d'Ouganda, du Nigeria, de Zambie, d'Afrique du Sud, du Ghana, du Cameroun, de Tanzanie, de Tunisie et de République du Congo, qui ont visité le siège du groupe de médias à Moscou. Vingt-cinq master classes en 2 ansSelon le rédacteur en chef adjoint, Sputnik accorde une attention particulière au développement de ce projet éducatif en Afrique.Lors du deuxième Forum Russie-Afrique organisé à Saint-Pétersbourg fin juillet, le groupe Rossiya Segodnya, dont fait partie l'agence Sputnik, a signé cinq accords de partenariat avec des médias africains du Sénégal, de Gambie, d'Ouganda, du Kenya et de Mauritanie.

