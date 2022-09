https://fr.sputniknews.africa/20220920/des-journalistes-camerounais-ont-participe-pour-la-premiere-fois-au-projet-sputnikpro-1056233411.html

Des journalistes camerounais ont participé pour la première fois au projet SputnikPro

Cet évènement s'est déroulé au format de visioconférence Moscou-Yaoundé. Le rédacteur de Sputnik Afrique, Anthony Lefebvre, a fait part des tendances actuelles du journalisme multimédia et a expliqué comment augmenter l'implication de l'audience de la radio." J'ai le grand plaisir de partager l'expérience de Sputnik avec les collègues camerounais. Le journalisme multimédia est quelque chose dont les médias contemporains ne peuvent plus se passer. Il permet de raconter une histoire en utilisant plusieurs outils à la fois. Nous avons discuté avec des collègues de la possibilité d'expérimenter des formats créatifs - diffusions vidéo, streaming et podcasts", a déclaré Anthony Lefebvre après la conférence."Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec l'agence de presse et radio Sputnik et nous espérons que ce qui s’est passé aujourd'hui n’est que le début d’une longue série de collaborations qui permettra nos deux organisations médiatiques d’avancer pour le bien-être de publique",– a résumé le chef de Chaîne de la Radio Tiémeni Siantou Eric Boniface Tchouakeu.Radio Tiémeni Siantou est l'une des plus anciennes radios privées du Cameroun, qui émet depuis 1998. D'après les données du Ministere de la Communication du Cameroun, Radio Tiémeni Siantou est la radio privée la plus écoutée, basée à Yaoundé. La radio diffuse en anglais et en français sur 90.5 FM, ainsi qu'en ligne.SputnikPro - un projet de l'agence de presse et de la radio Sputnik destiné aux journalistes, managers médiatiques et étudiants d'université visant à partager l'expérience et développer des liens professionnels avec les collègues étrangers à travers le monde. Divers aspects du métier de journaliste sont évoqués lors des séminaires en ligne et en présentiel, notamment les particularités du travail d'une agence de presse internationale contemporaine, la production du contenu multimédia, les méthodes pour identifier des infox, le photojournalisme et bien d'autres. Les séminaires sont présentés par des représentants de Sputnik, ce sont des experts ayant une grande expérience de travail dans des structures médiatiques russes et étrangères. Depuis 2018, plus de 5.000 auditeurs de 80 pays ont participé aux séminaires de SputnikPro.

