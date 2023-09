https://fr.sputniknews.africa/20230921/ce-pays-du-maghreb-accueillera-bientot-une-usine-chinoise-de-batteries-pour-vehicules-electriques-1062269045.html

Ce pays africain accueillera bientôt une usine chinoise de batteries pour véhicules électriques

Un projet d’envergure est en cours de concertation au Maroc, visant à lancer dans deux ans la production de composants essentiels aux batteries de voitures... 21.09.2023, Sputnik Afrique

Le Maroc se dotera d’un nouveau complexe industriel qui produira des batteries pour véhicules électriques. C’est ce qu’ont déclaré le Fonds d’investissement marocain Al Mada et le producteur chinois de batteries pour véhicules électriques CNGR Advanced Materials, dans un communiqué conjoint publié le 19 septembre.Les deux parties s’engagent à construire cette usine à Jorf Lasfar, port et centre industriel situé à 110 km de Casablanca. Les produits seront destinés à l'exportation face à une demande croissante en Europe et en Amérique de batteries électriques.Le parc industriel Jorf Lasfar est implanté sur la côte atlantique, non loin des installations du groupe national OCP (anciennement Office chérifien des phosphates), le premier exportateur mondial de phosphate. Ce minerai est un composant essentiel à la fabrication des batteries au lithium utilisées dans des véhicules électriques.Des milliards de dollars investisLes deux entreprises entendent créer une joint-venture à cette fin, engageant dans ce projet 20 milliards de dirhams marocains (environ 2 milliards de dollars), précise le communiqué.Le démarrage de la construction du site est annoncé pour cette année; la production des premiers composants est prévue d’ici 2025, toujours selon la même source. Ce seront des précurseurs pour les matériaux cathodiques nickel-manganèse-cobalt (NCM) et lithium-fer-phosphate (LFP), ces deux technologies de batterie étant couramment utilisées dans des batteries électriques. Le recyclage de composants de batteries est également prévu.Les capacités de production annuelles des installations industrielles sont prévues pour 120.000 tonnes des précurseurs NCM, pour 60.000 tonnes des précurseurs LFP et pour 30.000 tonnes pour le recyclage de première phase.Le fonds d’investissement Al Mada est actif dans une trentaine de pays en Afrique et en Europe. Il est majoritairement détenu par la famille du roi marocain, Mohammed VI.Ses investissements sont répartis entre plusieurs secteurs, dont l’énergie, la construction, les télécoms et les activités bancaires.

