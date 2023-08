https://fr.sputniknews.africa/20230831/une-penurie-mondiale-de-ce-metal-crucial-pourrait-survenir-des-2025-1061763500.html

Une pénurie mondiale de ce métal crucial pourrait survenir dès 2025

Une pénurie mondiale de ce métal crucial pourrait survenir dès 2025

La demande en lithium étant en hausse, notamment en Chine, une pénurie mondiale de ce métal très prisé pourrait se produire, prévient l'unité de recherche BMI... 31.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-31T13:24+0200

2023-08-31T13:24+0200

2023-08-31T13:25+0200

lithium

pénuries

industrie

batterie

déficit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/14/1056232391_0:0:2474:1392_1920x0_80_0_0_bb4aae0ef23ba0f46fc3b26ad27a56ea.jpg

L'offre mondiale de lithium, matériau utilisé dans la fabrication de batteries pour l'électronique grand public et les véhicules électriques, devrait être inférieure à la demande dès 2025, rapporte CNBC en citant BMI, une unité de recherche de Fitch Solutions.Un déficit d’approvisionnement en lithium est ainsi attendu d’ici 2025. Dans un récent rapport, BMI attribue ce déficit en grande partie au fait que la demande chinoise de lithium dépasse celle de son offre.Et d'ajouter qu'en revanche, l'offre de lithium dans la deuxième économie mondiale ne progresserait que de 6% sur la même période, ce taux ne pouvant même pas satisfaire un tiers de la demande prévue.La Chine est classée troisième producteur mondial de lithium, élément essentiel à la production de batteries pour véhicules électriques.Une demande croissanteLa production mondiale de lithium aurait totalisé 540.000 tonnes en 2021, et selon le Forum économique mondial, la demande mondiale devrait s'élever à plus de 3 millions de tonnes d’ici 2030.Les ventes mondiales de voitures électriques devraient atteindre 13,8 millions cette année, mais monteront ensuite en flèche pour atteindre plus de 30 millions d'unités d'ici 2030, selon les prévisions de S&P Global Commodity Insights."Nous croyons fondamentalement à une pénurie pour l’industrie du lithium. Nous prévoyons bien sûr une croissance de l'offre, mais la demande devrait croître à un rythme beaucoup plus rapide", a déclaré à CNBC Corinne Blanchard, directrice de la recherche sur les actions dans le lithium et les technologies propres à la Deutsche Bank.L’expert prévoit un "déficit modeste" d’environ 40.000 à 60.000 tonnes d’équivalent carbonate de lithium d’ici la fin de 2025, mais s’attend à un déficit plus large, s’élevant à 768.000 tonnes d’ici fin 2030.Selon la société de recherche énergétique Rystad Energy, des centaines de projets de lithium sont actuellement en cours d’exploration, mais la complexité géologique et le long processus d’autorisation posent encore des défis.Les pays africains riches en lithium, tels que le Zimbabwe et la Namibie, sont sur le point de bénéficier d'une demande mondiale accrue. Des pays comme la RDC ou la Zambie ont aussi décidé d'investir dans la production de batteries électriques.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

lithium, pénuries, industrie, batterie, déficit