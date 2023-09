https://fr.sputniknews.africa/20230906/lalgerie-devoile-un-prototype-de-voiture-electrique-100-locale---images-1061930418.html

L'Algérie dévoile un prototype de voiture électrique 100% locale - images

L’Algérie dévoile un prototype de voiture électrique 100% locale - images

Une première dans la construction automobile d'Algérie. Un prototype de voiture électrique entièrement assemblée par des fabricants locaux a été présenté au... 06.09.2023

Des ingénieurs algériens ont conçu et construit un prototype de voiture électrique 100% locale. Ainsi, les parties principales du véhicule, à savoir le moteur et le système de contrôle, ainsi que la batterie et la carrosserie, ont été entièrement fabriquées en Algérie. Un responsable du projet a fait savoir auprès d’Echorouk que les ingénieurs du Centre algérien de recherche en technologie industrielle (CRTI) ont développé la batterie au lithium, une entreprise publique le moteur et une entreprise privée basée à Sétif s’est chargé de la carrosserie.En outre, les roues utilisées pour ce prototype ont été fabriquées également par une entreprise algérienne, Iris.C'est au CRTI, à Chéraga, que le véhicule, capable de rouler à une vitesse de 35 km/h, a été présenté, tout comme nombre d'autres produits innovants développés par les chercheurs du centre.Quel avenir?Si ce n’est pas le tout premier projet algérien dans ce domaine, il est le premier à avoir pris tôle. En outre, un concours de design pour le deuxième prototype a déjà été lancé, selon le même responsable.Pourtant, avant de passer à une production à l’échelle industrielle, il faudra encore du temps.

