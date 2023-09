https://fr.sputniknews.africa/20230919/lamharique-dans-une-ecole-moscovite-un-facteur-cle-pour-relever-les-nouveaux-defis-de-demain-1062208681.html

L'amharique dans une école moscovite: un facteur clé pour relever les "nouveaux défis de demain"

L’amharique dans une école moscovite: un facteur clé pour relever les "nouveaux défis de demain"

Trois écoles moscovites ont introduit l’enseignement soit du swahili soit de l’amharique comme deuxième langue étrangère dès cette rentrée. Sputnik Afrique s’est rendu dans un de ces établissements d’enseignement secondaire, où les élèves de première (en avant-dernière classe du cursus secondaire) apprennent l’amharique, la langue majoritaire des Éthiopiens.Virage africainAlexandre Solomassov, proviseur de l’école moscovite n°1522, explique pourquoi l’apprentissage de l’amharique constitue un atout pour les jeunes Russes:L’Afrique est l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde, et connaître la langue locale peut être bénéfique pour les affaires et les investissements et les relations internationales, développe-t-il.Facteur clé pour le développement des liens économiques et diplomatiquesL’amharique est enseigné par deux étudiantes de l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique, faculté de la prestigieuse université de Moscou Lomonossov. La maîtrise de cette langue, et des autres langues africaines en général, ouvre de larges perspectives, que ce soit au sens économique, diplomatique ou culturel, selon elles.Vu que l’Éthiopie a été invitée cet été à rejoindre les BRICS, "la langue amharique devient plus pertinente que jamais", lance Elena Koniaeva, qui assure des cours d’amharique.Les leçons d’amharique permettront aux élèves de faire une immersion dans la culture de ce pays africain, ajoute l’autre enseignante, Sophia Zamessina. "La langue est la clé du cœur africain, la clé du cœur humain en général. Si vous parlez à quelqu’un dans sa langue maternelle, cela ouvre beaucoup plus de frontières. Et les Africains ont aussi une grande confiance en une personne qui parle la même langue qu’eux", relate-t-elle.Alors que la Russie se rapproche de l’Éthiopie, "nous avons besoin de spécialistes qui parlent la même langue que les Éthiopiens", selon elle."Hâte d'apprendre l'inconnu"Quant aux élèves, interrogés par Sputnik Afrique, certains d’entre eux semblent être enthousiasmés par cette idée.Cette langue "m'a frappé par son caractère inhabituel. Autrement dit, ces symboles, qui ne me sont pas du tout clairs, contiennent en réalité une signification étonnante. Je n'ai jamais vécu cela auparavant avec aucune autre langue, quand je ne comprenais pas un seul symbole, j'aimerais vraiment connaître leur signification", explique Arseni qui assure avoir "hâte d'apprendre l'inconnu que je vois dans la langue amharique"."J'aimerais aller en Éthiopie et faire connaissance avec leur culture et leur peuple", résume Polina.

