Ce pays africain pourrait bientôt accueillir un centre culturel russe

La Russie intensifie son travail avec l'Algérie pour ouvrir une maison russe dans le pays, a fait savoir auprès de Sputnik le directeur adjoint de l’agence russe pour les affaires de la Communauté des États indépendants.Selon lui, l'Algérie est réceptive à ce sujet.En parallèle, la prochaine ouverture d’un centre culturel algérien en Russie a été annoncée en juin par le Président Tebboune, lors de sa rencontre avec les membres de cette communauté.Maisons russes à travers la planèteDes centres russes de culture et de science, appelés "maisons russes", sont ouverts dans plus de 80 pays du monde entier. Ils proposent des cours de russe, organisent des expositions, des conférences et des ateliers, mais offrent également la possibilité de prendre connaissance de la littérature du pays en russe et dans la langue locale.Des établissements russes de ce type existent déjà en Égypte, en République centrafricaine, au Mali et au Soudan, rapportait en novembre dernier le chef de Rossotroudnichestvon Evguéni Primakov. En outre, l’Angola devrait également en abriter un.Selon le chef de l’agence, il est prévu d'utiliser un format de travail plus flexible pour ouvrir de nouveaux centres, notamment avec l'aide de partenaires à l'étranger. En général, les institutions russes ont été ouvertes sur la base d'accords intergouvernementaux, a déclaré Primakov.Il existe désormais sept bureaux de représentation de Rossotrudnichestvo sur le continent africain, qui ont été ouverts sur une base intergouvernementale - en Égypte, au Maroc et en Tunisie, ainsi qu'en Zambie, au Congo, en Tanzanie et en Éthiopie, a précisé M.Primakov.

