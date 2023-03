https://fr.sputniknews.africa/20230326/la-maison-russe-a-bangui-organise-une-fete-pour-les-orphelins---photos-1058318847.html

La Maison russe à Bangui organise une fête pour les orphelins - photos

La Maison russe à Bangui organise une fête pour les orphelins - photos

Destiné aux orphelins centrafricains, un événement a été organisé le 25 mars à la Maison russe à Bangui. Plusieurs dizaines d’enfants ont eu l’occasion de se... 26.03.2023, Sputnik Afrique

Une trentaine d’enfants ont visité le 25 mars la Maison russe à Bangui, centre culturel de renforcement de la coopération entre les deux pays, qui continue son travail après la tentative d’attentat contre son chef.Les enfants, issus de l'orphelinat Fondation action humanitaire chrétienne (FAHC), ont assisté aux jeux organisés par le personnel de l’institution (du centre culturel), écrit le média local Nouvelles Plus. Une séance de dessins animés russes était également au programme.Ensuite, ils ont reçu "des cadeaux savoureux et utiles", selon le média.L’événement "n’a laissé indifférents ni les enfants ni les adultes", a réagi Thierry Divine Malekamba, enseignant qui accompagnait les enfants.Renforcement des liens culturels Russie-RCACe n’est pas la première action organisée par la Russie à Bangui pour les enfants. Début janvier, plusieurs scouts ont visité la Maison russe pour se rapprocher de la culture et de l’histoire de la Russie. Ils ont joué à des jeux traditionnels et regardé des dessins animés soviétiques et russes. Fin 2022, l’ambassade de Russie en RCA a installé un arbre de Noël à Bangui et les élèves de l’école orthodoxe locale ont assisté à la cérémonie.La Maison russe à Bangui a fait sa première journée portes ouvertes en décembre 2021. Le centre comprend une aire de jeux pour enfants et trois salles de conférence qui servent de salle de cinéma, des cours de russe gratuits pour les Centrafricains sont également donnés.Une institution culturelle ciblée par une attaqueÀ la mi-décembre 2022, les activités de la Maison russe à Bangui ont été perturbées par un attentat. Dmitri Sytyi, directeur du centre culturel, a été blessé lorsqu'un colis a explosé dans ses mains, et a ensuite dû être évacué et hospitalisé en Russie. En février, quatre employés de DHL ont été arrêtés dans l’enquête en cours. Le commanditaire de l’attentat reste inconnu.

