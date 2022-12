https://fr.sputniknews.africa/20221223/la-russie-installe-un-arbre-de-noel-dans-la-capitale-centrafricaine--photos-1057364441.html

La Russie installe un arbre de Noël dans la capitale centrafricaine – photos

Spectacle hors du commun dans la capitale centrafricaine: la Russie a installé à Bangui un immense sapin artificiel.D’une quinzaine de mètres de haut, l’arbre représente un symbole de paix pour le peuple de la République centrafricaine, relate le média Nouvelles Plus.La cérémonie a eu lieu le 22 décembre, avec la participation du consul de Russie en RCA, Vladislav Ilyine. Les élèves de l'école locale orthodoxe de Serge de Radonège ont également pris part à l’évènement.Serge Voyemawa, prêtre de la communauté locale orthodoxe, s’est réjoui auprès de Nouvelles Plus "de voir deux nations, les Russes et les Centrafricains, qui vont dans une fusion familiale. Sur le plan socio-culturel et sécuritaire en Centrafrique".Minoritaire en Afrique du Nord, le christianisme est devenu la religion la plus pratiquée en Afrique subsaharienne, devant l'islam et les religions traditionnelles. En RCA, environ 80% de la population est chrétienne. Beaucoup de chrétiens d’Afrique considèrent Noël avant tout comme la fête des enfants.

