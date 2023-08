https://fr.sputniknews.africa/20230831/des-langues-africaines-desormais-au-programme-dans-trois-ecoles-moscovites-1061769243.html

Des langues africaines désormais au programme dans trois écoles moscovites

Kiswahili ou amharique. Ces deux langues africaines seront proposées en tant que deuxième langue étrangère à des écoliers moscovites cette année, selon le... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Une nouveauté se dessine pour cette année scolaire à Moscou. Les écoliers de trois établissements auront désormais la possibilité d’apprendre des langues africaines.Selon le service de presse du département de l’éducation et de la science de Moscou, trois écoles de la capitale seront concernées. Le kiswahili sera proposé en tant que deuxième langue étrangère dans deux écoles et l’amharique dans une troisième.Motiver l’intérêt envers l’AfriqueL’objectif est de motiver les enfants à s’intéresser à l’Afrique et à en apprendre davantage sur le continent.Outre ces langues africaines, les écoliers moscovites ont le choix entre de multiples autres idiomes en tant que deuxième langue étrangère, à savoir: le français, le chinois, l’allemand, etc.

