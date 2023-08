https://fr.sputniknews.africa/20230825/moscou-precise-a-quelle-condition-un-pays-occidental-pourrait-rejoindre-les-brics-1061633628.html

Moscou précise à quelle condition un pays occidental pourrait rejoindre les BRICS

Moscou précise à quelle condition un pays occidental pourrait rejoindre les BRICS

La diplomatie russe juge possible l’entrée d’un pays occidental aux BRICS. Mais ce pays devra renoncer aux sanctions visant les membres des BRICS malgré les... 25.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-25T18:57+0200

2023-08-25T18:57+0200

2023-08-25T18:57+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

international

ministère russe des affaires étrangères

sergueï riabkov

demande d'adhésion

occident

pays occidentaux

sanctions

levée des sanctions

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104150/71/1041507146_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_6b171cd580ed62d62ab1c1757434ac94.jpg

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui ont décidé de s’élargir à six autres pays lors du récent sommet à Johannesburg, pourraient également étudier la demande d’un pays occidental à rejoindre ce groupe à condition qu’il ait le courage de rompre avec la politique de sanctions, a précisé ce 25 août Sergueï Riabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, lors d’un point presse consacré aux résultats du sommet.Le groupe des BRICS réunissant actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a admis six nouveaux membres lors de son XVe sommet tenu du 22 au 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. L'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes rejoindront le groupe à partir de 2024.

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ministère russe des affaires étrangères, sergueï riabkov, demande d'adhésion, occident, pays occidentaux, sanctions, levée des sanctions, brics