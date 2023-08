https://fr.sputniknews.africa/20230824/la-voix-de-lafrique-ne-se-perd-pas-au-sein-de-la-famille-brics-selon-une-ministre-sud-africaine-1061610034.html

"La voix de l’Afrique ne se perd pas au sein de la famille BRICS", selon une ministre sud-africaine

"La voix de l’Afrique ne se perd pas au sein de la famille BRICS", selon une ministre sud-africaine

L'entrée de l'Éthiopie et de l'Égypte dans les BRICS renforcera la voix de l'Afrique dans le monde, a déclaré à Sputnik Afrique Khumbudzo Ntshavheni, ministre... 24.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-24T20:44+0200

2023-08-24T20:44+0200

2023-08-24T20:44+0200

sommet des brics 2023 en afrique du sud

international

brics

égypte

éthiopie

g7

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/17/1061569316_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b341e1746c24cebf750d19d6c216dd4a.jpg

L’Afrique dans toute sa diversité. L’élargissement des BRICS à plusieurs pays africains permettra au continent de se faire encore mieux entendre dans le concert des puissances internationales, a affirmé à Sputnik Afrique Khumbudzo Ntshavheni, ministre sud-africaine de la Présidence.L’arrivée de l'Égypte et de l'Éthiopie permet désormais à toutes les régions d’Afrique d’avoir droit au chapitre. Même si l’Afrique du Sud a toujours porté une vision africaine au sein du groupe, mais elle était seule, rappelle la responsable.Partenaire valableLes pays d’Afrique ont d’ailleurs toute leur place dans les organisations internationales comme les BRICS, qui veulent faire émerger un monde plus multipolaire, souligne encore la ministre. Ce groupe considère le continent comme un partenaire valable pour faire avancer la croissance économique mondiale et ne fait pas œuvre de charité en accueillant ces nouveaux arrivants.Ce 24 août, les BRICS ont accueilli six nouveaux membres. L'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, et les Émirats arabes unis ont vu leur candidature acceptée, en plus de l'Éthiopie et de l'Égypte. De nombreux observateurs ont vu dans cette extension un signal envoyé à l’Occident et à un modèle unipolaire qui semble à bout de souffle. L’élargissement va "rééquilibrer les échanges et la géopolitique", a ainsi déclaré à Sputnik la militante panafricaine Nathalie Yamb.Avec ce renforcement, le groupe peut désormais tenir la dragée haute au G7 dans de nombreux domaines. Le PIB à parité du pouvoir d'achat (PPA) du groupe devrait ainsi s’élevait à 38,6% du total mondial d’ici cinq ans, alors que le même indice sera de 28% pour le G7, d’après les données du Fonds monétaire international (FMI). Avec ses nouveaux membres, les BRICS pèseront par ailleurs 3,6 milliards d’habitants, soit quatre fois plus que la population des pays du G7.

égypte

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, égypte, éthiopie, g7, opinion