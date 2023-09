https://fr.sputniknews.africa/20230918/le-mortier-russe-le-plus-puissant-du-monde-aneantit-une-place-forte-de-larmee-de-kiev-1062183964.html

Le mortier russe le plus puissant du monde anéantit une place forte de l’armée de Kiev

Le mortier russe le plus puissant du monde anéantit une place forte de l’armée de Kiev

Considéré comme le plus puissant du monde, un mortier automoteur 2S4 Tioulpan des forces russes a éliminé des positions ukrainiennes dans une zone de... 18.09.2023, Sputnik Afrique

Une place forte et des points d’appui des troupes ukrainiennes ont été frappés par les forces russes sur l’axe de Krasny Liman, a fait savoir un représentant du ministère russe de la Défense auprès de Sputnik.L’anéantissement de ces positions ennemies a été réalisé à l’aide d’un mortier 2S4 Tioulpan.Selon l’interlocuteur, les mortiers russes ont effectué des tirs avec des obus explosifs à une distance de quatre à neuf kilomètres. Pour infliger un maximum de dégâts, les artilleurs utilisent des fusées dont la décélération varie en fonction du type de structures fortifiées.Une arme uniqueLe mortier automoteur 2S4 Tioulpan est un engin unique de grande puissance, doté d'obus de calibre 240 mm et pesant plus de 130 kg. Il est conçu pour détruire d’importantes fortifications, des abris, des bâtiments et des postes de commandement et d'observation. Il sert aussi pour la destruction des concentrations de personnel, d'armes et d'équipements militaires ennemis à une distance pouvant atteindre 19 km.

