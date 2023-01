https://fr.sputniknews.africa/20230108/le-mortier-automoteur-le-plus-grand-au-monde-detruit-des-positions-ukrainiennes--video--1057532404.html

Le mortier automoteur le plus grand au monde détruit des positions ukrainiennes – vidéo

Les forces armées russes ont utilisé leur mortier automoteur 2S4 Tioulpan, le plus grand au monde, contre les troupes ukrainiennes dans une zone de l’opération... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Une vidéo à la disposition de Sputnik montre une unité militaire ukrainienne frappée par le mortier automoteur le plus grand au monde, le 2S4 Tioulpan, dans une zone de l'opération spéciale.Les tirs avec des obus de calibre 240 mm ont été définis par l’opérateur d’un drone. Ils sont conçus pour détruire des fortifications, de grandes concentrations de matériel et la main-d’œuvre ennemie.Sur la séquence sont dévoilées les conséquences des frappes précises et des explosions importantes détruisant de solides fortifications en béton d'une installation militaire ukrainienne.Un peu plus tôt, le ministère russe de la Défense avait diffusé une vidéo avec des tirs d’entraînement réalisés par des équipages de chars russes T-90M modernisés dans une zone arrière de l’opération militaire.

international, russie, ukraine, armée, opération militaire