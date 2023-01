https://fr.sputniknews.africa/20230130/le-plus-grand-mortier-du-monde-tioulpan-fait-sauter-un-depot-de-munitions-ukrainiennes--video-1057750275.html

Le plus grand mortier du monde Tioulpan fait sauter un dépôt de munitions ukrainiennes – vidéo

Le plus grand mortier du monde Tioulpan fait sauter un dépôt de munitions ukrainiennes – vidéo

Considéré comme le plus grand du monde, le mortier automoteur 2S4 Tioulpan a anéanti des positions de l’armée de Kiev dans une zone de l’opération militaire... 30.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-30T08:10+0100

2023-01-30T08:10+0100

2023-01-30T08:14+0100

donbass. opération russe

international

ukraine

russie

opération militaire

frappe de missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/19/1055357039_0:22:2229:1276_1920x0_80_0_0_c4feb80c9fac0c018aea39cbd56b3f46.jpg

Un dépôt de munitions a été frappé par les forces russes sur l’axe de Donetsk.Une vidéo, à la disposition de Sputnik, montre un mortier automoteur 2S4 Tioulpan, le plus grand du monde, en action contre sa cible.Les tirs ont été réalisés avec l’aide d’un opérateur en identifiant et relayant les coordonnées de l’emplacement de l’ennemi à l’équipe en charge du canon.Puis, les soldats ont tiré avec un obus de 240 mm qui a ainsi enfoncé les protections, déclenchant une explosion des munitions des militaires ukrainiens.Il est à noter que la distance de tir de cet engin varie de neuf à 20 km et dépend de la munition employée.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, russie, opération militaire, frappe de missile