Des mortiers Tioulpan russes détruisent des réserves ennemies en Ukraine – vidéo

Des mortiers Tioulpan russes détruisent des réserves ennemies en Ukraine – vidéo

Des mortiers automoteurs 2S4 Tioulpan ont anéanti des réserves de l'armée de Kiev, selon la Défense russe. Une contre-attaque des troupes ennemies a ainsi été... 21.05.2023, Sputnik Afrique

Des réserves ukrainiennes ont été éliminées par des mortiers automoteurs 2S4 Tioulpan dans une zone de l’opération spéciale, relate le ministère russe de la Défense ce 21 mai.Des rotations des forces ukrainiennes ont ainsi été perturbées.Dans une séquence, diffusée par l’instance, ces armes de calibre 240 mm accomplissent leurs missions.Après s'être avancés vers des positions de tir non préparées, les militaires russes ont frappé la première ligne de défense de l’armée ukrainienne à l’aide des mortiers Tioulpan et ont stoppé une éventuelle contre-offensive.Des pertes "importantes"Selon la Défense russe, les tirs ont été réalisés à une distance de plus de 15 kilomètres. Les cibles ont été repérées à l’aide des coordonnées des opérateurs de drones. Des tirs précis et rapides ont détruit des réserves et des véhicules blindés de l’armée de Kiev.

