https://fr.sputniknews.africa/20230918/ce-pays-membre-de-la-cedeao-se-dit-pret-a-fournir-des-aides-humanitaires-au-niger-1062203929.html

Ce pays membre de la CEDEAO se dit prêt à fournir des aides humanitaires au Niger

Ce pays membre de la CEDEAO se dit prêt à fournir des aides humanitaires au Niger

Les autorités togolaises soutiennent l’initiative de l’Onu visant à faciliter l’accès à l’aide humanitaire au Niger, a déclaré le chef de la diplomatie de... 18.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-18T22:32+0200

2023-09-18T22:32+0200

2023-09-18T22:32+0200

international

togo

niger

onu

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

aide humanitaire

sanctions économiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/19/1061617718_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_7520ac512ea4a99766e20ee9669c21b2.jpg

Le Togo a exprimé sa disposition à contribuer à l’acheminement de l’aide humanitaire au Niger, a fait part le 15 septembre Robert Dussey, chef de la diplomatie togolaise.La déclaration du chef de la diplomatie du Togo, État frontalier du Niger et membre de la CEDEAO, arrive en réponse à une demande du sous-secrétaire général des Nations unies chargé des affaires humanitaires et de la coordination des secours d’urgence. Ce dernier a sollicité la CEDEAO pour faciliter la mission des agences humanitaires des Nations unies œuvrant pour apporter une assistance vitale aux populations du Niger, indiquent les médias.Pour pouvoir agir, la Commission de la CEDEAO a, à son tour, sollicité les pays membres.L’avis favorable de Lomé à la requête de l’Onu ne remet pas en cause l’adhésion du Togo aux sanctions contre le Niger adoptées par la CEDEAO suite au coup d’État militaire à Niamey le 26 juillet, note Togo First. Il s’agit notamment de la suspension par l'Office Togolais des Recettes (OTR) des transactions commerciales et du service de transit en provenance ou à destination du Niger, selon le communiqué de l’instance.

togo

niger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, togo, niger, onu, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), aide humanitaire, sanctions économiques