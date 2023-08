https://fr.sputniknews.africa/20230822/lunion-africaine-suspend-la-participation-du-niger-a-toutes-ses-activites-1061523091.html

L'Union africaine suspend la participation du Niger à toutes ses activités

L'Union africaine suspend la participation du Niger à toutes ses activités

Le Niger, en proie à une crise après le coup d’État ayant renversé le Président Mohamed Bazoum en juillet dernier, vient d’être suspendu de toutes les... 22.08.2023, Sputnik Afrique

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a pris la décision de suspendre la participation de la République du Niger à toutes ses activités.Lors d'une réunion sur "la situation au Niger" tenue le 14 août, le CPS a décidé "de suspendre immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l'UA et de ses organes et institutions jusqu'au rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays", selon son communiqué publié ce mardi.Après le renversement par des militaires du président Mohamed Bazoum, élu en 2021, la CEDEAO a annoncé le 10 août son intention de déployer une force ouest-africaine "pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger". L'organisation continue de répéter sa préférence pour une solution diplomatique mais agite toujours la menace de l'usage de la force, une option face à laquelle l'UA est divisée.Le Niger avait déjà été suspendu de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui avait également imposé des sanctions pesantes contre Niamey, espérant pousser le peuple à se soulever contre les nouvelles autorités. M.Bazoum est toujours détenu par les militaires, qui ont pris le pouvoir le 26 juillet.Une position réservéeL'Union africaine a en outre affiché une position réservée concernant une éventuelle intervention militaire ouest-africaine, selon un communiqué de son Conseil. Le CPS "prend note de la décision de la CEDEAO", "de déployer une force" au Niger et demande à la Commission de l'UA d'"entreprendre une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires" d'un tel déploiement, explique le Conseil, sur fond de fortes divergences au sein de l'UA à ce sujet.De nombreux pays, États-Unis en tête, ont appelé à une résolution pacifique de la crise.

