https://fr.sputniknews.africa/20230918/le-niger-alerte-sur-une-penurie-de-medicaments-suite-aux-sanctions-de-la-cedeao-1062202182.html

Le Niger alerte sur une pénurie de médicaments suite aux sanctions de la CEDEAO

Le Niger alerte sur une pénurie de médicaments suite aux sanctions de la CEDEAO

Après cinq semaines de blocage sur les approvisionnements de médicaments au Niger, Niamey signale un épuisement prochain de leurs stocks, a annoncé à Sputnik... 18.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-18T19:33+0200

2023-09-18T19:33+0200

2023-09-18T19:37+0200

niger

communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao)

embargo

sanctions économiques

pénurie de médicaments

santé

togo

burkina faso

organisation mondiale du commerce (omc)

bénin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/14/1045377069_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d752c4c573138dce7c4a18afd917ac91.jpg

Le Niger subit une pénurie drastique de médicaments suite aux sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) bloquant les principaux circuits logistiques aux produits de santé à destination du Niger, a déclaré à Sputnik Dr Ibrahim Souley, secrétaire général du ministère de la Santé du Niger.Selon lui, aucune réception de produits pharmaceutiques n’a été enregistrée au Niger depuis le 28 juillet 2023. Cela fait passer le taux de rupture de médicaments vitaux à environ 25%.Rupture de stocksAprès cinq semaines de blocage sur les approvisionnements, le Niger "tend dangereusement" vers un épuisement des stocks de médicaments actuels, a réagi M.Souley alertant qu’il ne reste au Niger à peine "un mois de stock de sécurité". Il a noté qu’habituellement, le stock moyen de sécurité des produits pharmaceutiques au niveau des établissements pharmaceutiques est de deux mois, à maximum deux mois et demi.Certains établissements pharmaceutiques du Niger ont engagé d’énormes frais pour l’achat de ces produits médicaments et ils "n’ont plus les moyens d’engager d’autres frais", a poursuivi le responsable. Il a en outre indiqué que des commandes faites précédemment, ne peuvent pas pour les mêmes raisons être livrées aux compagnies maritimes et sont toujours chez les fournisseurs.Circuits d’acheminementsLa majorité des produits pharmaceutiques est acheminée au Niger via le port de Cotonou, a ajouté M.Souley. Il a précisé que le deuxième circuit d’acheminement via le port togolais de Lomé n’est que très rarement utilisé depuis le "début de l’insécurité sur la route entre le Burkina Faso et le Niger".Entre temps, les autorités nigériennes ont commencé à explorer d’autres sources d’approvisionnement et surtout d’autres ports depuis les pays amicaux pour l’arrivage des produits pharmaceutiques, a fait savoir Dr Ibrahim Souley.Embargo en violation des traités de l’OMCCompte tenu de la situation, les autorités du Niger condamnent les sanctions de la CEDEAO à l’encontre du pays pris "en violation des traités de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)", a martelé Dr Ibrahim Souley.Coup d’État au NigerFin juillet, l'armée nigérienne a annoncé la destitution du Président Mohamed Bazoum et la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Les dirigeants de la plupart des pays occidentaux et de l'organisation régionale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont condamné le coup d'État.L'organisation estime que les autorités militaires doivent "restaurer l'ordre constitutionnel immédiatement" et libérer le Président déchu Mohamed Bazoum pour le réinstaller dans ses fonctions.Début août, les participants à une réunion d'urgence des chefs d'état-major des forces armées des pays de la CEDEAO, tenue à Abuja, au Nigeria, ont adopté un plan d'intervention militaire au Niger.Face à cette menace, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont créé la nouvelle Alliance des États du Sahel. Selon sa charte, une attaque contre l'un des pays membres sera considérée comme dirigée contre les autres participants.

niger

togo

burkina faso

bénin

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, communauté économique des états d'afrique de l'ouest (cedeao), embargo, sanctions économiques, pénurie de médicaments, santé, togo, burkina faso, organisation mondiale du commerce (omc), bénin, afrique subsaharienne, logistique