Les sanctions internationales "poussent le peuple nigérien au réveil"

Les sanctions internationales "poussent le peuple nigérien au réveil"

Les sanctions que l'Union européenne s'apprête à imposer aux militaires au pouvoir au Niger

Bien que l’Union européenne et d'autres organisations régionales peuvent exercer des pressions financières et économiques au Niger pour impacter la capacité des Nigériens à supporter le coût de la vie, les sanctions ne sont pas des mesures qui peuvent "prospérer", estime l'essayiste et chercheur burkinabé Hyacinthe Wendlarima Ouédraogo.Lutte contre le terrorismeQuant à la lutte contre le terrorisme que mènent les autorités maliennes, burkinabés et nigériennes, l’homme souligne que les sanctions peuvent impacter l’achat d’équipements militaires.Il rappelle qu’à l’instar du Burkina Faso, le Niger a également organisé sa propre milice, notamment les Volontaires pour la défense du Niger (VDN). Au Burkina Face, la milice similaire, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), compte près de 100.000 personnes.Élan de solidaritéParlant des répercussions des sanctions de la CEDEAO et de l'UE sur le plan humanitaire, M.Ouedraogo a reconnu que la pénurie de nourriture et de médicaments risque d’entraîner une crise humanitaire, voire une catastrophe.Aide russeInterrogé finalement sur le sujet du récent véto russe aux sanctions contre le Mali, l’essayiste explique qu’il s’agit d’un "message fort que l'axe Bamako-Moscou se renforce". D’après lui, ce soutien "va davantage galvaniser certains États qui pouvaient être dubitatifs"."Est-ce qu’il faut se tourner vers la Russie ou est-ce qu'il faut être un peu méfiant? Ces États seront encouragés à aller dans la même dynamique que le Mali parce que ces États ont l'assurance que, en cas de sanctions, il y a donc une grande puissance comme la Russie qui peut à tout moment s'opposer aux sanctions et même ouvrir assez vite un boulevard pour connecter ces États-là à d'autres États et qui sont dans le même giron", a-t-il conclu.

