Quel a été le menu de la rencontre des dirigeants du Burkina et du Mali avec une délégation russe?

Une délégation russe menée par un vice-ministre de la Défense a visité jeudi le Burkina Faso et le Mali. Les entretiens ont porté sur la coopération bilatérale... 01.09.2023

Le Président burkinabé Ibrahim Traoré a rencontré à Ouagadougou, le 31 août, une délégation russe conduite par le vice-ministre russe de la Défense Iounous-Bek Evkourov, a annoncé l'Agence d'information du Burkina.Les parties ont examiné l'état et les perspectives de leur coopération militaro-technique, dans le sillage de la rencontre des dirigeants burkinabé et russe au cours du deuxième sommet Russie-Afrique, fin juillet à Saint-Pétersbourg.Le délégué russe a assuré Ibrahim Traoré du soutien de Moscou aux autorités de la transition au Burkina Faso et au peuple burkinabé dans tous les domaines de développement, selon l'agence.Les négociants ont également évalué la situation sécuritaire globale dans le Sahel, en proie au terrorisme depuis des années.Le Mali également au programmeLe même jour, la délégation de la Défense russe menée par le vice-ministre a été reçue par le Président de la transition du Mali Assimi Goïta à Bamako.Les entretiens ont porté sur le renforcement des liens de coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays et, tout comme au Burkina, la situation sécuritaire dans le Sahel.Le Burkina Faso et le Mali sont tous deux confrontés à des violences djihadistes et sont dirigés par des militaires ayant pris le pouvoir entre 2020 et 2022.

