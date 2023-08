https://fr.sputniknews.africa/20230831/une-intervention-au-niger-pourrait-elle-sonner-le-glas-de-la-cedeao-1061775503.html

Une intervention au Niger pourrait-elle sonner le glas de la CEDEAO?

Une fédération qui réunirait le Burkina Faso, le Niger et le Mali, pourrait marquer la fin de la CEDEAO, estime le journaliste burkinabè Daouda Sawadogo dans... 31.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-31T21:22+0200

2023-08-31T21:22+0200

2023-08-31T21:35+0200

Le Burkina Faso vient de donner son feu vert à l'envoi de troupes au Niger voisin alors que l'éventualité d'intervention militaire de la CEDEAO dans ce pays reste sur la table. Contacté par Sputnik Afrique, le directeur de publication du journal burkinabè Éclair info Daouda Sawadogo réfléchit sur les dessous de cette décision.Selon lui, la volonté de la CEDEAO de rétablir dans ses fonctions le Président nigérien Mohamed Bazoum "est désavouée par une bonne partie de la population nigérienne", mais aussi par certains pays-membres de l'organisation. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée, "qui ont réellement affiché leur volonté à soutenir les militaires en place contre toute intervention militaire de la CEDEAO".Si cette dernière finit par introduire ses forces au Niger, ce sera "plus ou moins une guerre par procuration", indique M.Sawadogo. "On ne dirait pas qu'il s'agit d'une guerre entre armées africaines, mais plutôt d'une intervention d'une organisation contre un ayant installé ses nouvelles autorités qui jusque-là ne sont pas contestées par les peuples".Risques et opportunitésL'éventuel conflit risquerait d'affaiblir la lutte contre le terrorisme dans la région, déplore l'interlocuteur de l'agence. Pourtant, il peut également pousser les pays victimes d'activités terroristes à "fédérer leurs énergies pour agir ensemble", poursuit-il.Or, il reconnaît que ce conflit, s'il venait à survenir, "impacterait davantage l'économie des pays-membres, que cela soit la CEDEAO ou encore les pays qui vont envoyer des contingents militaire, car la guerre, c'est l'économie".Une alliance qui pourrait remplacer la CEDEAOInterrogé à propos de l'actuel rapprochement entre le Burkina, le Mali et le Niger, M.Sawadogo rappelle que "c'est le même peuple par le passé", divisé par la colonisation. Il est persuadé que cette coopération "qui s'intensifie ces derniers jours" va permettre à ces pays "de mieux lutter contre l'insécurité", car les problèmes sécuritaires ne peuvent pas être résolus "par un seul pays".D'après lui, si une fédération unissant ces trois pays ayant "des relations très poussées avec la Russie", ainsi que la Guinée, vient à se réaliser, "on pourrait dire que la CEDEAO sera morte de sa belle mort".

2023

