Le Burkina approuve le déploiement d’un contingent militaire au Niger

Le Conseil des ministres du Burkina Faso réuni le 30 août a examiné entre autres dossiers un projet de loi relatif à l’envoi d’un contingent militaire burkinabé au Niger.Le ministre d’État en charge de la Défense Kassoum Coulibaly a fait savoir que l’envoi du contingent visait à "prévenir et mener au mieux notre lutte contre le terrorisme".Menace terroriste de longue dateDepuis des années, le Niger fait face aux groupes terroristes, parmi lesquels Boko Haram*, des branches d’Al-Qaïda* et de Daech*.Rien qu’au mois d’août, les attaques terroristes ont fait une vingtaine de soldats tués et autant de blessés.Le 24 août, les nouvelles autorités nigériennes ont annoncé qu’elles autoriseraient les forces armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur leur sol "en cas d’agression".Le Burkina et le Mali ont affiché leur solidarité avec ces nouvelles autorités, en particulier face à la menace brandie par la Communauté économique des États d'Afrique de l’Ouest.*Organisations terroristes interdites en Russie

