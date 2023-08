https://fr.sputniknews.africa/20230826/les-militaires-nigeriens-mettent-en-deroute-des-dizaines-de-terroristes-dans-louest-du-pays-1061648713.html

Les militaires nigériens mettent en déroute des dizaines de terroristes dans l’ouest du pays

26.08.2023

Les forces nigériennes ont annoncé une intervention antiterroriste réussie dans l’ouest du pays.Plusieurs dizaines de terroristes ont été éliminés dans la zone de Banibangou et Abala (région de Tillabéri) le 22 août, rapporte le ministère de la Défense ce 26 août, relayé par l’Agence nigérienne de presse (ANP). Les forces aériennes et terrestres ont pris part à l’intervention.Bilan de l’opérationLes militaires nigériens n’ont pas subi de pertes. À l’inverse, plusieurs terroristes ont été neutralisés, "plus de deux cents motos et cinq véhicules détruits".Des chefs importants se trouvent parmi les terroristes éliminés.Menace terroriste incessanteDepuis des années, le Niger fait face aux groupes terroristes, parmi lesquels Boko Haram*, des branches d’Al-Qaïda* et de Daech*.En août, les forces nigériennes ont subi d’importantes pertes. Le 12 août, plus de deux semaines après le coup de force militaire dans le pays, la Garde nationale a communiqué le bilan d’une attaque terroriste à Bourkou-Bourkou, dans la zone des "trois frontières" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Cinq soldats y ont été tués et quatre blessés.Le 15 août, au moins 17 soldats ont été tués et 20 blessés dans une "embuscade terroriste" aux abords de la localité de Koutougou, près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, selon le ministère de la Défense.*Organisation terroriste interdite en Russie

