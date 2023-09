https://fr.sputniknews.africa/20230916/ce-pays-subsaharien-veut-creer-le-troisieme-geoparc-en-afrique-1062150146.html

Ce pays subsaharien veut créer le troisième géoparc en Afrique

Ce pays subsaharien veut créer le troisième géoparc en Afrique

L'Afrique possède pour l'instant deux géoparcs, l'un au Maroc et l'autre en Tanzanie. Cette dernière envisage d'en créer un deuxième, ce qui portera à trois... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T10:36+0200

2023-09-16T10:36+0200

2023-09-16T10:36+0200

tanzanie

afrique

afrique subsaharienne

tourisme

unesco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/10/1062149980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be52197810125e228f1aa920e424950c.jpg

La Tanzanie, qui vient de succéder au Maroc à la présidence du Réseau africain des géoparcs, envisage d'en implanter un deuxième au pied du mont Meru, lequel lui donnera son nom, Arusha-Meru.Le pays a déjà envoyé à l'UNESCO le dossier pour la création de ce nouveau géoparc, selon Mme Yustina Kiwango, responsable de la conservation du parc national de Tanzanie, relate le média local The Citizen.Les géoparcs sont définis par l'UNESCO comme des espaces géographiques unifiés, où les sites et paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, d’éducation et de développement durable.Troisième en AfriqueLe nouveau géoparc s'ajoutera à la liste de destinations touristiques de Tanzanie, a précisé Mme Kiwango, qui est également directrice du parc national d'Arusha. Le pays abrite déjà le géoparc mondial de l'UNESCO de Ngorongoro-Lengai, le premier à être établi en Afrique subsaharienne et le deuxième sur le continent.Parmi les 195 géoparcs mondiaux de l'UNESCO situés dans 48 pays, l'Afrique n’en a pour l'instant que deux, le premier, M’Goun, ayant été établi au Maroc."Les géoparcs sont le nouveau concept du tourisme, qui stimule actuellement l'industrie du voyage du pays", déclare Joshua Mwankunda, responsable de l'Autorité de la zone de conservation de Ngorongoro (NCAA) et président du réseau africain des géoparcs.Il espère que ces formes alternatives de tourisme permettront au pays d'atteindre son objectif d’attirer 5 millions de touristes d’ici 2025.

tanzanie

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tanzanie, afrique, afrique subsaharienne, tourisme, unesco