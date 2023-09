https://fr.sputniknews.africa/20230905/voici-les-10-pays-africains-ayant-attire-les-plus-gros-investissements-etrangers-1061908992.html

Voici les 10 pays africains ayant attiré les plus gros investissements étrangers

L’Égypte, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie sont en tête parmi les États africains ayant attiré le plus d’investissements directs étrangers en 2022, malgré une... 05.09.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/02/1057483644_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_9e9ceaf1b44bb2a7398ec06401ec41a6.jpg

Plusieurs pays africains -en tout premier lieu, l’Égypte, l’Afrique du Sud et l’Éthiopie- sont arrivés à maintenir des flux d’investissements directs étrangers (IDE) élevés en 2022, bien qu’au niveau international, ceux-ci aient chuté de 12% en 2022, à 1.300 milliards de dollars, indique un récent rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).En Afrique du nord, c’est l’Égypte, à la 1ère place du continent, qui a vu les IDE plus que doubler, pour atteindre 11 milliards de dollars, grâce à une augmentation d’opérations transfrontalières de fusions et d'acquisitions (M&A).Le nombre de nouveaux projets a atteint 161, soit presque deux fois plus que l’année passée. Le total des montants des accords de financement de projets internationaux a augmenté des deux tiers, pour atteindre 24 milliards de dollars.Les investissements vers le Maroc, 5e d’Afrique, ont légèrement diminué, de 6%, passant à 2,1 milliards de dollars, notre le rapport de la CNUCED.En Afrique australe, les investissements sont revenus à leurs niveaux antérieurs après un taux record anormal de 2021 provoqué par une vaste reconfiguration des entreprises en Afrique du Sud.Pour ce qui est de cette dernière, 2e au classement, les flux s’y élevaient à 9 milliards de dollars –bien en dessous du niveau de 2021 mais le double de la moyenne de la dernière décennie. Les ventes transfrontalières de fusions et acquisitions dans le pays ont atteint 4,8 milliards de dollars, contre 280 millions de dollars en 2021. En Zambie (10e), deux années après des indications négatives, les IDE ont atteint 116 millions de dollars.En Afrique de l'Est, l'Éthiopie est restée le 3e bénéficiaire d’IDE sur le continent, bien que les flux d’investissement vers ce pays aient diminué de 14%, descendant à 3,7 milliards de dollars.L'Ouganda, à la 8e place, a vu une hausse de 39% de ses IDE qui ont atteint 1,5 milliard de dollars grâce aux investissements dans les industries extractives. La Tanzanie (9e) a bénéficié d’environ 1,1 milliard de dollars, soit plus 8% par rapport à l’année précédente.En Afrique de l’Ouest, le Nigeria, qui ne fait pas partie du top-10 cette année,a vu les flux d'IDE devenir négatifs à -187 millions de dollars en raison de désinvestissements de capitaux. Les nouveaux projets annoncés ont toutefois fait augmenter le taux d’IDE de 24%, pour atteindre 2 milliards de dollars.Les flux vers le Sénégal, 4e d’Afrique, sont restés stables, revenant à 2,6 milliards de dollars.Les IDE vers le Ghana, 7e de ce classement, ont chuté de 39%, à 1,5 milliard de dollars, précise le rapport.Au centre du continent, les IDE en République démocratique du Congo sont restés stables à 1,8 milliard de dollars, soutenus par les flux vers les champs pétroliers et miniers offshore.Selon cette étude, les flux vers les pays émergents notamment africains, ont augmenté de 4%, bien que répartis de manière inégale sur le continent. En 2022, les investissements vers les pays d'Afrique se sont élevés à 45 milliards de dollars, contre le record de 80 milliards de dollars enregistrés en 2021 et représentant à l’époque 3,5% des IDE mondiaux.Six des 15 principaux mégaprojets d’investissement prévus en 2022 d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars se trouvaient en Afrique, relate le rapport. Le nombre d’annonces de nouveaux projets en Afrique a augmenté de 39% pour atteindre 766 annonces au total.

2023

Actus

