https://fr.sputniknews.africa/20230719/ce-pays-africainentendconstruire-un-mur-de-500-m-pour-proteger-une-cite-medievale-1060647200.html

Ce pays africain entend construire un mur de 500 m pour protéger une cité médiévale

Ce pays africain entend construire un mur de 500 m pour protéger une cité médiévale

Le niveau de la mer et les vagues menacent désormais une ville tanzanienne datant du Moyen Âge. Dans ce contexte, le gouvernement tanzanien a décidé de bâtir... 19.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-19T22:24+0200

2023-07-19T22:24+0200

2023-07-19T22:24+0200

afrique subsaharienne

tanzanie

zanzibar

vague

protection

pont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18584/20/185842049_16:0:1138:631_1920x0_80_0_0_6486dc536d4d5d59a2c982351f304ca2.jpg

Les autorités tanzaniennes envisagent de construire un mur d’un demi-kilomètre de long sur la côte de l'île de Pemba à Zanzibar, en Tanzanie, afin de protéger les "ruines de la ville de Mkumbuu" des vagues de l'océan, relate le quotidien tanzanien Daily News.La menace du changement climatiqueSelon M.Juma, cité par Daily News, l'érosion et l'élévation du niveau de la mer sont dues au changement climatique, mais diverses stratégies ont été prises par son bureau relevant du ministère du Tourisme et du patrimoine, afin de s'assurer que la région de Mkumbuu soit protégée contre les incursions d'eau de mer.Les effets du changement climatique continuent de menacer certains des sites historiques importants du pays, y compris le Mkumbuu à Pemba, a déclaré de son côté, Khalid Kombo Khamis, haut fonctionnaire du ministère du Tourisme et du Patrimoine, toujours cité par le quotidien local.Sauver le site touristiqueDans une logique protectrice, les personnes vivant à proximité des zones côtières et les experts de bureau devraient travailler ensemble avec le soutien du gouvernement et des partenaires au développement pour planifier et mettre en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, espère Sheha Mjaja Juma, directeur général de l'Autorité de gestion de l'environnement de Zanzibar (ZEMA), cité par Daily News.La ville de Mkumbuu existait déjà au XIe siècle et c'est l'un des principaux sites d'attraction touristique des îles Pemba, souligne le quotidien.Certaines zones ont été englouties par la mer, telles celles construites aux Ier et IXe siècles, tandis que d'autres parties des îles Pemba et Unguja sont toujours menacées par la montée de l'océan, ce qui entraîne une diminution de la superficie des terres pour l'agriculture, la résidence et la salinisation de l'eau douce à usage domestique, conclut Daily News.

afrique subsaharienne

tanzanie

zanzibar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, tanzanie, zanzibar, vague, protection, pont