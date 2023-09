https://fr.sputniknews.africa/20230912/refus-dacces-a-la-conference-de-presse-de-macron-lunion-des-journalistes-russes-tacle-la-france-1062055476.html

Refus d’accès à la conférence de presse de Macron: l'Union des journalistes russes tacle la France

L’Union russe des journalistes s’est exprimée sur l’interdiction d’accès de certains reporters à une conférence de presse de Macron. L’organisation s’est dite... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Le ministère français des Affaires étrangères a refusé de commenter la déclaration de la porte-parole de la diplomatie russe sur la non-admission de journalistes russes à la conférence de presse d’Emmanuel Macron. Ceci est, comme l’indique ce 12 septembre l’Union des journalistes de Russie, un manque de professionnalisme et de volonté d’assumer la responsabilité de ses actes. Cet incident se produit alors que 11 journalistes français sont accrédités en Russie et sont autorisés à assister à tous les événements officiels, a noté l’association.La réaction de la diplomatie françaisePour rappel, la rédactrice en chef du portail d'information Russia News, Ekaterina Nadolskaya, n’a pas été autorisée à assister à la conférence de presse d’Emmanuel Macron. Selon la porte-parole de la diplomatie russe, elle s’est même vue refuser brutalement l’accès et les Français "ont tenté de casser son téléphone portable".Le 11 septembre, le ministère français des Affaires étrangères a refusé de commenter la déclaration de Maria Zakharova concernant le refus d’accréditation, parlant à la place d'"exagérations".Moscou a demandé à Paris des excuses pour une "manifestation flagrante de racisme et de nationalisme agressif".

