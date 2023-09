https://fr.sputniknews.africa/20230910/moscou-exige-des-excuses-de-paris-pour-son-acte-raciste-a-lencontre-dune-journaliste-russe--1062020001.html

Moscou exige des excuses de Paris pour son acte "raciste" à l’encontre d’une journaliste russe

Moscou exige des excuses de Paris pour son acte "raciste" à l’encontre d’une journaliste russe

L’Élysée doit s’excuser pour avoir brutalement refusé à une journaliste russe l’accès à la conférence de presse d’Emmanuel Macron au sommet du G20, a déclaré... 10.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-10T20:15+0200

2023-09-10T20:15+0200

2023-09-10T22:23+0200

international

g20

médias

discrimination raciale

maria zakharova

ministère russe des affaires étrangères

journalistes

paris

france

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0e/1052597439_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_52172a998b0180ec036d98699fb96058.jpg

Moscou condamne Paris et demande des excuses pour ne pas avoir autorisé les journalistes russes à la conférence de presse du Président français à New Delhi ce 10 septembre, a dénoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères sa chaîne Telegram.Elle a rappelé que la raison de cette discrimination a été explicitement communiquée à la journaliste par un employé du service de presse français, notamment l’appartenance de celle-ci aux médias russes."Chasse aux sorcières" à l’encontre des médias russesSelon elle, Paris avait lancé une véritable "chasse aux sorcières" dans son propre espace d’information et a éliminé la présence des médias russes en créant des conditions insupportables pour leur travail.Une telle politique, "imprégnée de mensonges, d’arrogance et d’un complexe d’exclusivité", finira par jouer contre ses partisans, a précisé Maria Zakharova.Les représentants de 11 médias français sont actuellement accrédités en Russie et ils ont tous un accès libre aux événements de presse du ministère russe des Affaires étrangères, a ajouté la porte-parole de la diplomatie russe. Selon elle, personne n’a empêché le correspondant de l’Agence France-Presse accompagné d’un caméraman d’assister aujourd’hui à la conférence de presse du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’issue du sommet du G20.

paris

france

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, g20, médias, discrimination raciale, maria zakharova, ministère russe des affaires étrangères, journalistes, paris, france, russie, conférence de presse, emmanuel macron