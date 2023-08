https://fr.sputniknews.africa/20230819/sans-cnn-et-bbc-sputnik-propose-aux-medias-des-brics-de-partager-davantage-leurs-infos-1061457589.html

"Sans CNN et BBC", Sputnik propose aux médias des BRICS de partager davantage leurs infos

"Sans CNN et BBC", Sputnik propose aux médias des BRICS de partager davantage leurs infos

Les médias des pays des BRICS doivent développer leur plateforme d’échange d’actualités conjointe pour ne pas dépendre des narratifs et des intox des médias... 19.08.2023, Sputnik Afrique

sommet des brics 2023 en afrique du sud

L’agence d’information Sputnik propose à ses collègues au sein des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) de développer leur plateforme commune d’échange d’informations sans intermédiaire des médias occidentaux, a annoncé ce 19 août Dmitri Gornostaïev, rédacteur en chef adjoint du groupe médiatique Rossiya Segodnya dont Sputnik fait partie, lors d’un forum médiatique des BRICS en Afrique du Sud.La première étape de cette initiative a déjà été mise en œuvre avec ANA, la principale agence d’Afrique du Sud, ainsi qu’avec l’agence Chine Nouvelle (Xinhua), a détaillé M.Gornostaïev. Les infos des trois agences impliquées sont disponibles dans leurs terminaux de rédaction respectifs.Selon M.Gornostaïev, Sputnik est prêt à entamer des échanges d’informations, qui "ne seraient pas perverties par des narratifs et des intox de l’Occident", avec les agences d’autres pays. La Russie doit trouver des sources fiables pour apprendre des nouvelles sur l’Afrique au lieu de consulter les médias occidentaux. Les pays africains, eux aussi, pourraient s’informer sur la Russie grâce aux reportages des journalistes russes, a-t-il insisté.Partenariat médiatique au sein des BRICSCréé en 2015 à l'initiative de l'agence de presse Chine Nouvelle, le forum médiatique des BRICS représente un terrain de dialogue entre les principaux médias des pays membres. Cette année, il se déroule en Afrique du Sud, qui assure la présidence des BRICS, à la veille du sommet de ce groupe programmé à Johannesburg du 22 au 24 août.La Russie avait signé cinq accord de coopération avec le médias de Gambie, du Kenya, de Mauritanie, d’Ouganda et du Sénégal lors du 2e sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Au total, 24 accords signés par Moscou avec les plus grands médias africains sont actuellement en vigueur.

