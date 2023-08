https://fr.sputniknews.africa/20230806/les-informations-sur-la-russie-seraient-presentees-a-laide-du-filtre-hegemonique-us-au-bresil-1061106899.html

Les informations sur la Russie seraient présentées à l'aide du "filtre hégémonique" US au Brésil

Les informations sur la Russie seraient présentées à l'aide du "filtre hégémonique" US au Brésil

Le nouveau contexte géopolitique accélère la guerre de l'information avec comme arme la désinformation. Sputnik s'est entretenu avec des journalistes des BRICS... 06.08.2023, Sputnik Afrique

Comment lutter contre les fake news, devenues une arme dans la guerre de l'information qui vise entre autres à saper la coopération entre les BRICS? Tel était le thème d'une discussion entre journalistes et experts du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La réunion s'est tenue dans le cadre du 3e camp international des jeunes des BRICS, qui s'est tenu dans la ville russe d'Oulianovsk du 1er au 6 août.La republication irréfléchie d'articles produits par les principales agences de presse occidentales est une réalité au Brésil, surtout lorsqu'il s'agit du conflit ukrainien ou de la puissance économique chinoise, a déclaré à Sputnik le rédacteur du portail Brasil 247, Leonardo Sobreira.Les articles produits par les médias occidentaux apportent non seulement une vision particulière des faits, mais aussi une interprétation qui répond aux intérêts nationaux de leurs pays d'origine. Selon M.Sobreira, "ces informations ne sont pas authentiques et nuisent au public brésilien, car elles ne tiennent pas compte des intérêts de notre pays"."Promouvoir nos politiques nationales"Son point de vue coïncide avec celui du professeur de l'Université de communication de Chine, Ji Deqiang. Selon lui, les médias des BRICS doivent prêter attention aux priorités de leur diplomatie lorsqu'ils couvrent les affaires internationales."En plus des valeurs communes et de la bonne volonté, nous avons besoin de motivations économiques pour collaborer", a suggéré Ji Deqiang. La différence d'approche médiatique entre les pays des BRICS ne doit pas être considérée comme un obstacle à la coopération, mais plutôt comme une opportunité de "représenter la diversité de la presse mondiale".Privilégier le traditionnelDe son côté, Meghna Dev, correspondante diplomatique de la chaîne de télévision indienne Doordarshan News, a appelé "les jeunes à connaître les médias traditionnels, qui sont toujours le refuge de ceux qui recherchent des informations vérifiées". "Les gens aiment le drame et le piquant des fausses nouvelles, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent ce qu'est une bonne nouvelle", a-t-elle déclaré à Sputnik.La directrice de Sputnik International, Viktoria Polikarpova, a demandé aux jeunes représentants des BRICS d'exercer leur esprit critique en lisant des articles de presse et en analysant les sources utilisées par les reportages."Les stratégies de démystification que nous utilisons à l'agence de presse Sputnik sont très simples: trouver et vérifier le texte original, vérifier la fiabilité de la source, s'il existe d'autres publications sur le même sujet, si le contenu correspond au type de média dans lequel il a été publié et ne pas publier d'articles qui sortent de votre domaine d'expertise", a-t-elle recommandé.

