https://fr.sputniknews.africa/20230201/reseaux-sociaux-lunesco-conduit-un-dialogue-mondial-pour-la-fiabilite-de-linformation-1057798878.html

Réseaux sociaux: L’UNESCO conduit un dialogue mondial pour la fiabilité de l’information

Réseaux sociaux: L’UNESCO conduit un dialogue mondial pour la fiabilité de l’information

L'UNESCO lance un dialogue mondial pour déterminer les principes de régulation des réseaux sociaux afin d'assurer la fiabilité de l'information tout en... 01.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-01T21:06+0100

2023-02-01T21:06+0100

2023-02-01T21:14+0100

réseaux sociaux

internet

unesco

désinformation

liberté d'expression

consultations

conférence

paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102878/68/1028786815_0:139:1920:1219_1920x0_80_0_0_ca64b59be5c1f4b9bfabbf85dfa99ca7.jpg

L’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé, ce mercredi 1er février, le lancement d'un dialogue mondial pour définir des principes de régulation des plateformes numériques.L'UNESCO souhaite combattre la désinformation et les discours de haine ainsi que protéger la liberté d’expression et les droits humains.Une conférence internationale, organisée au siège de l’Organisation à Paris du 21 au 23 février, constituera le point d’orgue de cette initiative. Plusieurs milliers de participants sont attendus. La conférence débouchera sur la présentation mi-2023, de principes mondiaux à l’attention des gouvernements, des régulateurs et des entreprises du numérique, précise l'UNESCO dans un communiqué. Les réseaux sociaux et les autres plateformes numériques ont permis aux citoyens du monde entier de communiquer, de partager des informations et de transformer leurs sociétés. Toutefois, ils constituent de plus en plus un terreau propice à la désinformation, aux discours de haine et aux théories du complot, précise l’organisation onusienne. Ces dernières années, dans de nombreux pays, la question du contrôle et de la modération des contenus publiés a joué un rôle crucial lors des périodes de violences et d’insurrections, et dans la perturbation des élections et passations de pouvoir démocratiques, fait remarquer l'UNESCO. En tant qu’agence des Nations Unies en charge des questions de communication et d’information, l’UNESCO a décidé de conduire une consultation mondiale associant les gouvernements, les organes régulateurs, les entreprises du numérique, les universités, la société civile et les agences onusiennes. Cette initiative de l'UNESCO répond à l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations Unies, dans "Notre programme commun", pour lutter contre la diffusion de la désinformation et la négation de faits scientifiquement établis qui constituent "un risque existentiel pour l’humanité".

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

réseaux sociaux, internet, unesco, désinformation, liberté d'expression, consultations, conférence, paris