https://fr.sputniknews.africa/20230515/journaliste-malien-une-prise-de-conscience-est-necessaire-sur-les-medias-occidentaux-1059277329.html

Journaliste malien: une prise de conscience est nécessaire sur les médias occidentaux

Les participants à la deuxième Convention des médias africains se sont réunis à Lusaka. Cet événement s’est déroulé dans le contexte où l’hégémonie occidentale... 15.05.2023, Sputnik Afrique

Journaliste malien: une prise de conscience est nécessaire sur les médias occidentaux Les participants à la deuxième Convention des médias africains se sont réunis à Lusaka. Cet événement s’est déroulé dans le contexte où l’hégémonie occidentale dans le champ de l'information du continent arrive à son crépuscule. Pour Sputnik Afrique, le journaliste malien Mohamed Kenouvi analyse l’évolution du paysage médiatique.

"Même si ces médias occidentaux gardent un peu leur influence, elle est clairement en train de diminuer, du moins dans certains pays du continent, dans certaines régions d’Afrique. Et je pense que plus les années vont passer, plus cette influence-là va encore se réduire et plus le risque d'instrumentalisation des médias occidentaux sur le continent va s'amenuiser", déclare Mohamed Kenouvi.Pour le journaliste, la balle est dans le camp de la jeunesse.Retrouvez également dans ce numéro:- Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, sur le caractère néocolonial de l’Occident;- Abdou Karim Diakhaté, chroniqueur sénégalais, directeur du magazine Le Panafricain, sur la situation de la liberté de la presse en Afrique;- Maître Nabila Slimi, avocate du général algérien Ali Ghedri, sur le procès;- Willy Kak, journaliste camerounais, sur les projets de la Tunisie pour renforcer la sécurité dans les stades.Notre revue de presse traitera des sujets suivants :- la Côte d’Ivoire innove contre la vie chère;- l’huile d’olive tunisienne primée à l’international;- l’Afrique travaille sur une résolution pacifique du conflit en Ukraine;- les résultats du premier tour de la présidentielle turque.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

podcasts, presse, informations, occident, convention, аудио