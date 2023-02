https://fr.sputniknews.africa/20230221/desinformation-occidentale-en-afrique-moscou-et-pekin-ne-sont-pas-les-seuls-cibles-selon-un-expert-1057974250.html

Désinformation occidentale en Afrique: Moscou et Pékin ne sont pas les seuls ciblés, selon un expert

Dans cette nouvelle édition, L’Afrique en marche reçoit deux politologues: Riadh Sidaoui et Abdelkader Soufi, pour analyser les campagnes de désinformation... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Désinformation occidentale en Afrique: Moscou et Pékin ne sont pas les seuls ciblés, selon un expert Dans cette nouvelle édition, L’Afrique en marche reçoit deux politologues: Riadh Sidaoui et Abdelkader Soufi, pour analyser les campagnes de désinformation devenues une «arme de guerre» de l’Occident, d'après les experts. Les anciennes puissances coloniales reprocheraient aux autres leurs propres péchés afin de maintenir l’Afrique sous domination.

Cependant les partisans d'un monde multipolaire sont confrontés à une vaste campagne de désinformation qui a pris de l’ampleur depuis la tournée de Lavrov en Afrique. Les médias occidentaux ne cessent de qualifier d’impérialisme le retour en force de la Russie et de la Chine sur ce continent."Ni la Russie ni la Chine n’ont colonisé l’Afrique, ce qui n’est pas le cas des Européens qui ont un passé colonial lourd fait de spoliations, de génocides et de destructions. Ce passé colonial est toujours présent dans les esprits des Africains. C’est ainsi que l’arme médiatique est actionnée en Afrique dans le but de discréditer la Chine et la Russie, en les accusant de tous les maux dont les Occidentaux souffrent et pratiquent à ce jour dans ce continent", indique M.Sidaoui.Selon les spécialistes de l’information et de la communication, la désinformation est une technique complexe, qui peut être utilisée en tant qu'action en elle-même ou bien encore comme support d’une action aussi bien politique, économique que militaire."La Russie et la Chine ne sont pas les seules à être ciblées par la désinformation occidentale. Il y a également l’Algérie et l’Afrique du Sud qui sont dans le collimateur des médias occidentaux, tout comme tous les pays où le mouvement panafricaniste prend de plus en plus d’ampleur. Le but est clair: le maintien de l’Afrique sous domination économique et politique occidentale, notamment française", lance le Dr Soufi.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

2023

Actus

