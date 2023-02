https://fr.sputniknews.africa/20230204/entorse-a-la-liberte-dexpression-les-sanctions-contre-les-medias-russes-passent-mal-en-algerie-1057821779.html

Entorse à la "liberté d’expression": les sanctions contre les médias russes passent mal en Algérie

La censure des médias russes, notamment de la part du Canada, contredit les accords internationaux sur la liberté d’expression, a souligné le Syndicat des... 04.02.2023, Sputnik Afrique

Alors que le Canada a annoncé de nouvelles sanctions visant des médias et personnalités médiatiques russes, certains observateurs pointent un double discours de l’Occident en matière de liberté d’expression.En Algérie, le Syndicat des éditeurs de l'information s’est en particulier insurgé contre ces mesures, qui portent atteinte à la liberté de s’informer via différentes sources. Cela démontre une forme d’hypocrisie occidentale sur le sujet, déclare à Sputnik le secrétaire général du syndicat Riad Houili.Le responsable ajoute que son organisation est solidaire des médias et des journalistes russes.Le Canada en remet une coucheCe 3 février, le Canada a décrété des sanctions contre le groupe Rossiya Segodnya et une quarantaine de personnalités médiatiques russes. Parmi elles, des journalistes, mais aussi des acteurs, des chanteurs et même des athlètes, accusés de répandre "de la désinformation et de la propagande".Dmitri Kisselev, directeur général du groupe Rossiya Segodnya, a déclaré que ces sanctions ne faisaient qu’accentuer l’escalade et ne mèneraient à rien de positif. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a pour sa part comparé cette censure aux tentatives de "faire taire l’esprit non germanique" sous le IIIe Reich.Le Canada avait déjà placé certains médias et personnalités russes sous sanctions mi-octobre, s’en prenant notamment à l’acteur de théâtre et de cinéma, Sergueï Bezroukov. L’Europe avait pour sa part fait interdire la diffusion des médias Sputnik et RT dès mars 2022. En Afrique, Moscou a affirmé que toute tentative de censurer les médias russes serait vouée à l’échec.

