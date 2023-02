https://fr.sputniknews.africa/20230204/sanctions-canadiennes-des-mesures-comparables-a-celles-du-iiie-reich-selon-moscou-1057818868.html

Sanctions canadiennes: des mesures comparables à celles du IIIe Reich, selon Moscou

Sanctions canadiennes: des mesures comparables à celles du IIIe Reich, selon Moscou

Les restrictions canadiennes contre des journalistes et artistes russes rappellent les tentatives nazies d’éradiquer "l’esprit non germanique", selon la... 04.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-04T09:40+0100

2023-02-04T09:40+0100

2023-02-04T09:40+0100

russie

canada

maria zakharova

rossiya segodnya

sanctions

troisième reich

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104391/45/1043914514_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_6452a1b1de35fd0fa5999c03cf5a1cf2.jpg

Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, a mis en parallèle l’Allemagne nazie et le Canada, dont le gouvernement a imposé de nouvelles sanctions visant notamment des journalistes et des artistes.Vendredi 3 février, Ottawa a sanctionné 38 personnes physiques et 16 entités accusées de "colportage de la désinformation et de la propagande russe".Alignement sur ses partenairesLes sanctions ont notamment frappé de nombreux journalistes, le groupe Rossiya Segodnya et l’agence RIA Novosti, ainsi que le portail SouthFront, spécialisé dans les informations militaires et de sécurité."Ces mesures tiennent compte des efforts de nos partenaires américains, britanniques, ukrainiens et européens. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour exercer des pressions supplémentaires sur le régime russe", a signalé le ministère canadien des Affaires étrangères.Une escalade qui aura une réponseEn commentant cette mesure d’Ottawa, l’ambassadeur russe au Canada Oleg Stepanov a indiqué à Sputnik que toute sanction n’étant pas approuvée par le Conseil de sécurité de l’Onu n’était pas légitime par définition et qu’une réponse russe suivrait.Le directeur général du groupe Rossiya Segodnya Dmitri Kisselev estime que ces nouvelles sanctions poursuivent une escalade qui ne conduira à rien de bon.

russie

canada

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, canada, maria zakharova, rossiya segodnya, sanctions, troisième reich