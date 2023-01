https://fr.sputniknews.africa/20230130/moscou-les-tentatives-de-paris-de-lutter-contre-les-medias-russes-en-afrique-seront-vaines-1057750925.html

Moscou: les tentatives de Paris de lutter contre les médias russes en Afrique seront vaines

Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d'"éphémères" les déclarations "tonitruantes" de Paris sur la liberté d'expression en France. Moscou a notamment évoqué l'exemple de la chaîne RT France qui a dû arrêter sa diffusion après que les autorités du pays ont gelé ses comptes. Cependant, poursuit la diplomatie russe, Paris échouera à faire de même en Afrique.S’exprimant sur le média en ligne que Paris envisage de créer pour diffuser son point de vue en Afrique, la diplomatie russe dit n'avoir aucun doute sur l'idée qu’il aura un "double objectif". Et d’ajouter:Média en ligne français pour l’AfriqueLe 1er septembre dernier, s’exprimant devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a demandé d’être beaucoup plus "mobilisés sur les réseaux sociaux", pour contrecarrer les "attaques" et "manipulations" des "propagandes antifrançaises" notamment en Afrique.Par la suite le média spécialisé français La Lettre A a indiqué que le ministère des Affaires étrangères travaillait "sur la création d'un média vidéo en ligne, inspiré notamment de Brut, pour promouvoir les actions de la diplomatie française en Afrique".

