L’Onu appelle à arrêter l’utilisation des armes à sous-munitions en Ukraine

Ce 12 septembre, l’Onu a jugé nécessaire d’appeler à arrêter immédiatement l’usage d’armes à sous-munitions en Ukraine. En revanche, elle n’a pas relayé le... 12.09.2023, Sputnik Afrique

Le secrétaire général de l'Onu exhorte à mettre fin à l'utilisation d’armes à sous-munitions en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général adjoint de l’organisation mondiale, Izumi Nakamitsu, lors d'une réunion du Conseil de sécurité.Revenant sur la livraison d’armes occidentales à uranium appauvri à Kiev, Izumi Nakamitsu s’est contentée de dire que l’organisation mondiale "pren[ait] note des informations faisant état de transferts d’obus à uranium appauvri aux troupes ukrainiennes".De son côté, le représentant permanent de la Russie auprès de l'Onu a mis en exergue le fait que Moscou initiait pratiquement presque chaque mois des réunions du Conseil de sécurité de l'Onu sur la fourniture d'armes occidentales à l’Ukraine. Des questions surgissent régulièrement sur ce sujet et nécessitent une discussion au sein de l'organisation, a relevé Vassili Nebenzia.Selon lui, l'objectif principal des pays occidentaux "n'est pas de parvenir à une défaite militaire de la Russie, ce qui est par définition impossible, mais de lui causer autant de dégâts que possible, ainsi qu'un maximum de pollution et de dommages aux territoires qui ont rejoint notre pays".Prolongement du conflitPlus tôt, le Président russe, s'exprimant au Forum économique oriental, a déclaré que la livraison de nouvelles armes à l'Ukraine, notamment à sous-munitions et à uranium appauvri, ne changerait pas la situation sur le front et ne ferait qu'entraîner une prolongation du conflit.Il a rappelé que "tout récemment, l'administration américaine a estimé que l'utilisation d'armes à sous-munitions constituait un crime de guerre, et elle l'a déclaré publiquement".Aujourd’hui, les États-Unis fournissent eux-mêmes des armes à sous-munitions à la zone de guerre en Ukraine, a souligné le Président russe.À son tour, le porte-parole du Kremlin a qualifié de "très mauvaise nouvelle" la décision américaine de fournir au régime de Kiev des obus à uranium appauvri. L'utilisation d’équivalents par les forces de l'Otan en Yougoslavie avait eu "des conséquences très tristes, enregistrées même par les organisations internationales", y compris l’augmentation de cas de cancer parmi la population, a précisé Dmitri Peskov.

