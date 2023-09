Kiev a utilisé des obus à sous-munitions contre les civils d’Izioum en 2022, dit Human Rights Watch

"Nous l'avons compris après le départ des Russes et nos chercheurs se sont rendus sur place pour examiner les crimes de guerre et les atrocités commises – et ils ont vu des restes d'armes à sous-munitions partout. On leur a révélé la direction d’où elles avaient été tirées. Nous avons établi qu'elles avaient été utilisées par les forces ukrainiennes", a déclaré Mme Warham. L’organisation "dispose de témoignages détaillés de civils qui ont été tués ou blessés", a-t-elle souligné.