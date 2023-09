https://fr.sputniknews.africa/20230911/un-asteroide-grand-comme-5-pyramides-de-kheops-se-dirige-vers-la-terre-1062026463.html

Un astéroïde grand comme 5 pyramides de Kheops se dirige vers la Terre

Un astéroïde grand comme 5 pyramides de Kheops se dirige vers la Terre

Selon la NASA, un astéroïde d’environ 1,2 kilomètre de diamètre frôlera la Terre à une distance minimale le 3 octobre. Il représente un danger potentiel pour... 11.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-11T11:28+0200

2023-09-11T11:28+0200

2023-09-11T11:28+0200

international

nasa

centre de la nasa dédié à l’étude des objets géocroiseurs (cneos)

astéroïde

danger

terre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104185/34/1041853427_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_c448fa48a30380affd9f492d888ecdb6.jpg

Cet astéroïde, dont la taille est presque égale à celle du pont du Golden Gate, aux États-Unis, ou à cinq pyramides de Kheops en Égypte, s’approche de la Terre, selon le Centre pour l’étude des objets géocroiseurs de la NASA.Ce corps céleste, découvert en 1989 et baptisé 349507 (2008 QY), est d'un diamètre allant de 520 à 1.200 mètres. Sa vitesse est de 20,96 kilomètres par seconde.Un danger pour notre planète?L’astéroïde est désigné par les chercheurs comme "potentiellement dangereux" vu sa taille et la distance à laquelle il s’approcherait de la planète bleue.Ainsi, la distance minimale entre le corps céleste et la Terre sera de 0,042 unité astronomique, soit près de 6,3 millions de kilomètres. D’après le Centre, les objets potentiellement dangereux sont ceux qui traversent l’orbite terrestre à une distance pouvant atteindre 0,05 unité astronomique, soit moins de 7,5 millions de kilomètres.Les astronomes l’ont remarqué pour la première fois le 30 septembre 1989. Puis, l’objet a "disparu" pendant près de 34 ans, et les chercheurs l'ont observé à nouveau le 13 février 2023.

terre

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, nasa, centre de la nasa dédié à l’étude des objets géocroiseurs (cneos), astéroïde, danger, terre