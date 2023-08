https://fr.sputniknews.africa/20230809/la-nasa-annonce-larrivee-dun-asteroide-potentiellement-dangereux-1061210978.html

La NASA annonce l’arrivée d'un astéroïde potentiellement dangereux

Un corps céleste potentiellement dangereux baptisé 6037 (1988 EG) d’un diamètre allant jusqu’à 960 mètres, passera à une distance d’environ six millions kilomètres de la Terre, a fait part sur son site Internet le Centre pour l’étude des objets géocroiseurs de la NASA.Selon les chercheurs, l’astéroïde devrait s’approcher de notre planète le 23 août à 8h18 UTC. Ils s’attendent à ce que la distance minimale entre ce corps céleste et la Terre soit de 0,04 unité astronomique, soit près de 6,1 millions de kilomètres.Le Centre précise que les objets potentiellement dangereux sont ceux qui traversent l’orbite terrestre à une distance pouvant atteindre 0,05 unité astronomique, soit moins de 7,5 millions de kilomètres.Le diamètre de l’astéroïde, selon les scientifiques, est de 430 à 960 mètres, sa vitesse est de 14,25 kilomètres par seconde. En cas de collision, ce genre d'astéroïde pourrait causer des dégâts considérables.Bien que ses caractéristiques fassent de lui un astéroïde potentiellement dangereux et bien que ce corps céleste doive traverser l’orbite terrestre, les chances de collision restent infiniment faibles, rassure la NASA.Cet astéroïde a été pour la première fois observé par la NASA le 12 mars 1988. Connu des astronomes depuis plusieurs décennies, il se distingue clairement par sa taille parmi les objets célestes qui vont passer près de notre planète ce mois-ci, note la NASA.

