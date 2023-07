https://fr.sputniknews.africa/20230725/un-asteroide-de-la-taille-dun-hotel-passe-discretement-tout-pres-de-la-terre-1060767096.html

Un astéroïde de la taille d’un hôtel passe discrètement tout près de la Terre

25.07.2023

Les scientifiques ont repéré le 15 juillet un astéroïde de la taille d’un hôtel qui avait frôlé la Terre à seulement 100.000 kilomètres deux jours plus tôt, passant entre notre planète et la Lune. Or cette distance équivalente à un quart de celle qui sépare la Terre de son satellite naturel est jugée par les astronautes comme pas très lointaine, relate le magazine Forbes.Baptisé 2023 NT1, le corps céleste avait un diamètre de presque 60 mètres. Il s’est approché de la Terre tout en étant en contre-jour et le Soleil l’a caché par sa lumière. Cela a compliqué sa détection, explique l’astronome Tony Dunn sur le réseau social Twitter.Selon l’Agence spatiale européenne (ASE), il arrive assez souvent que des astéroïdes se cachent dans l’éclat du Soleil se trouvant sur des trajectoires impossibles à suivre.Afin de détecter ce type d’astéroïdes dits "invisibles", l’ASE a récemment lancé la mission NEOMIR qui doit contribuer à fournir un système d’alerte précoce pour les astéroïdes proches de la Terre dans les années 2030. L’agence spatiale américaine NASA prévoit également une mission appelée NEO Surveyor pour essayer de combler d’ici la fin de la décennie ce trou dans les systèmes de protection planétaire de l’humanité, selon Forbes.Un successeur du bolide de TcheliabinskLe 2021 NT1 est venu de la même direction que le météoroïde tombé en 2013 en Russie et qui est considéré comme le plus destructeur dans l’histoire du 20e siècle, précise Forbes.Après l’explosion de celui-ci dans le ciel de la région russe de Tcheliabinsk, en Sibérie, des ondes de choc avaient brisé les vitres dans des centaines de bâtiments faisant de nombreux blessés.

