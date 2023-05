https://fr.sputniknews.africa/20230529/peut-on-predire-la-date-de-chute-de-lasteroide-qui-decimera-la-terre-une-etude-repond-1059574409.html

Peut-on prédire la date de chute de l’astéroïde qui décimera la Terre? Une étude répond

Peut-on prédire la date de chute de l'astéroïde qui décimera la Terre? Une étude répond

Une équipe de chercheurs américains a essayé de prédire quand la Terre sera frappée par un grand astéroïde pareil à celui qui a fait disparaître les... 29.05.2023

2023-05-29T17:37+0200

2023-05-29T17:37+0200

2023-05-29T17:37+0200

Les Terriens, doivent-ils craindre l’arrivée d’un astéroïde géant qui détruirait la Terre ou ferait disparaître la population de notre planète? Un groupe de scientifiques des États-Unis a tenté de calculer une date d’arrivée d’un tels corps céleste en étudiant la trajectoire de divers astéroïdes mesurant d’au moins 1 kilomètre.Les scientifiques ont publié les résultats de leur étude dans la revue Astronomical Journal. D’ailleurs, rien de sensationnel pour l’instant. Selon eux, il n’y aurait aucune chance que la planète Terre soit frappée par un astéroïde capable de la supprimer dans les milliers de prochaines années.L’astéroïde 1994 PC1 qui mesure environ 1 kilomètre, et serait le plus apte à atteindre la Terre n’aurait que 0,00151% de chances au cours des mille prochaines années.Pourtant aucun astéroïde n’est à négligerIl ne faudrait pourtant pas sous-estimer les petits astéroïdes, estime le chef de l’équipe, Oscar Fuentez-Muñoz, de l’Université de Colorado, cite par le magazine Science et Vie.Le 15 février 2013, un météorite de 17 mètres de large avait explosé dans la région russe de Tcheliabinsk, Oural, en Russie. Il a fait plus de 1.500 blessés et provoqué des dégâts matériels importants dans les régions russes de Tioumen, de Kourgan et d'Ekaterinbourg malgré sa petite taille. Les auteurs de l’étude précisent par ailleurs, qu’un astéroïde de plus de 140 mètres pourrait détruire une ville entière, c’est pourquoi Il serait préférable de continuer à les suivre de près, conclut Science et Vie.Le 21 mars, la NASA avait prévenu que l’astéroïde baptisé 2023 DZ2 d’environ 50 mètres devait passer à 175.000 km de la Terre. D’ailleurs, les risques de sa collision avec la Terre, d’abord estimés à 1 sur 430, ont finalement été considérés comme nulles.

